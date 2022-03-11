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    空姐與義大利富商爭8歲女兒監護權 女方被控略誘今開庭

    台灣一名空姐與義大利藍姓富商爭奪8歲女兒的監護權，女童的手寫信曝光，內容提到她想留在台灣。（圖擷自臉書，本報合成）

    台灣一名空姐與義大利藍姓富商爭奪8歲女兒的監護權，女童的手寫信曝光，內容提到她想留在台灣。（圖擷自臉書，本報合成）

    2022/03/11 13:35

    〔記者錢利忠／台北報導〕詹姓前空姐帶著與義大利藍姓富商所生的女兒回台，還開記者會指控富商私自將女兒帶往義大利後音訊全無，她為了救女兒獨自前往義大利，花了快1年才把女兒帶回；事後詹女遭藍男提告，指她謊稱女兒的護照遺失重新補發，涉及準略誘及偽造文書等罪，台北地檢署兩度將詹女不起訴，藍男不服聲請再議，全案再發回北檢續查，北檢今再開偵查庭釐清疑點。

    2019年11月，詹女在台北市議員徐立信陪同下召開記者會，指控藍男劈腿家暴，在她想離開時，藍男以女兒祖父母生病，要帶女兒回義大利探親名義，提前帶走女兒且不依約定將女兒送回台，她前後花了將近1年的時間，好不容易才從義大利將女兒帶回台。

    藍男則曾聲稱詹女所述多為不實指控，並指控詹女謊報小孩護照遺失，重新幫女兒辦護照，私下帶女兒回台，提告偽造文書及準略誘等罪；不過，檢方調查後認為詹女主觀上以為女兒護照已遺失，加上雙方都有親權、詹女一直有跟藍男聯繫，主觀上無略誘犯意，已兩度將詹女不起訴。

    此外，詹女另與藍男爭奪8歲女兒的監護權，一審將監護權判給男方，廣播節目主持人阿晃今在臉書貼出8歲女童的手寫信，內容提到她想留在台灣，但將在本月14日被父親帶到義大利，女童悲訴如果被帶離她最愛的媽媽，她的心會碎掉，讓人看了格外心酸。

    回顧整起事件，詹女10年前與藍男相遇後未婚生女，事後詹女指控富商出現家暴，兩人分手後她為了女兒的監護權，一度跨國纏訟，台灣的法院認為雙方都有私自帶女兒出國的行為，但詹女的情節較為嚴重，一審台北地院判她的監護權官司敗訴。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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