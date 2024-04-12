婚佈店長私下開公司盜用310張婚禮照片 老闆怒告獲賠174萬

婚禮布置公司呂姓店長私下開公司盜用310張婚禮照片，老闆氣炸提告獲賠174萬。（情境照）

2024/04/12 12:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕呂姓男子在高雄新興區某婚禮佈置公司擔任店長，一做就是12年，在職期間，呂私下在鳳山區開設另家婚禮布置公司和前東家搶生意，竟盜用310張前公司婚禮場布的照片，還在照片上加註自己公司的名字，被前東家告上法院，法官認定呂男侵害前東家的著作權，判他應賠174萬餘元。

判決指出，呂姓男子從2009年7月起，在新興區某婚禮布置公司擔任店長，2020年11月離職後，被前老闆宋女發現，呂男在職期間，竟在鳳山區開設另家婚布公司搶生意，而且還盜用前公司的婚禮場布的照片，加註自己公司的名字，宋女氣炸，認為呂男侵犯公司的著作權，提告求償179萬餘元。

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高雄地院審理時，呂男否認侵權，辯稱前公司放在網站上的照片，都是新人自己自己拍攝或是找攝影師來拍的照片，認為前公司沒有照片的著作所有權及財產權，認為自己不該賠錢。

但法官檢視呂男盜用的310張照片，認為「婚禮場地布置」的影像是宋女公司在商業上專門為客戶所布置，具有獨特性，屬於原創性著作，而呂男自己另開公司，且經營業務與前公司相同，又把前公司婚禮場布照片作為自己品牌，加註自己公司名稱後對外行銷廣告，且事先未獲前公司同意，已侵害前公司的著作財產權、人格權及商標權，加上宋女的精神慰撫金10萬元，判呂男應賠174萬餘元，可上訴。

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