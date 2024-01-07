侯辦控未上架廣告盜用照片侵權 民進黨：中國共產黨思維

民進黨發言人張志豪。（資料照）

2024/01/07 14:57

控賴辦新版廣告仍侵權 侯辦：「吹哨者」爆料電視台遭施壓

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜上週在民進黨託播電視廣告上架前，指控當中挪用4秒藍營廣告是違法侵權，今進一步表示新影片「只是從盜用影片轉為盜用照片」，並稱許多電視台拒播卻被民進黨高層施壓而重新上架。民進黨今回應，國民黨使用民進黨人士的肖像消遣、攻擊不計其數，根本做賊喊捉賊、中國共產黨思維，侯陣營也還是沒回答如何取得競選廣告，急著提告是不是因為被點出親中事實，才如此緊張？

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民進黨發言人張志豪表示，國民黨用民進黨政治人物的肖像，做出批評、消遣、攻擊不計其數，甚至還可能有跟監、偷拍等低級手段，然後再推託有人爆料，根本就是做賊喊抓賊，從侯辦的反應可以看出，中國國民黨跟中國共產黨一樣的思維，就是不允許任何人拿他們政治人物的肖像來批判。

張志豪批評，「侯友宜們」還是尚未回答，到底是如何事先取得該則競選廣告的疑慮，現在又急著提告，是不是因為該則廣告，實際點出了侯友宜、趙少康背後所代表的親中勢力，以及他們要架空台灣的議題，才會讓國民黨急跳腳。

張志豪呼籲，即使今天沒有該則廣告，國民黨和侯友宜接受早已被定義為一個中國的九二共識，甚至提出重啟服貿，要將台灣經濟鎖回中國、提出開放中生來台就業，要破壞台灣年輕人的未來等政見，大家都看得很清楚。與其在那邊爭辯，不如好好解釋清楚，為何要提出戕害台灣未來的政策。

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