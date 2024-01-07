為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

侯辦控未上架廣告盜用照片侵權 民進黨：中國共產黨思維

民進黨發言人張志豪。（資料照）

民進黨發言人張志豪。（資料照）

2024/01/07 14:57

控賴辦新版廣告仍侵權 侯辦：「吹哨者」爆料電視台遭施壓

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜上週在民進黨託播電視廣告上架前，指控當中挪用4秒藍營廣告是違法侵權，今進一步表示新影片「只是從盜用影片轉為盜用照片」，並稱許多電視台拒播卻被民進黨高層施壓而重新上架。民進黨今回應，國民黨使用民進黨人士的肖像消遣、攻擊不計其數，根本做賊喊捉賊、中國共產黨思維，侯陣營也還是沒回答如何取得競選廣告，急著提告是不是因為被點出親中事實，才如此緊張？

民進黨發言人張志豪表示，國民黨用民進黨政治人物的肖像，做出批評、消遣、攻擊不計其數，甚至還可能有跟監、偷拍等低級手段，然後再推託有人爆料，根本就是做賊喊抓賊，從侯辦的反應可以看出，中國國民黨跟中國共產黨一樣的思維，就是不允許任何人拿他們政治人物的肖像來批判。

張志豪批評，「侯友宜們」還是尚未回答，到底是如何事先取得該則競選廣告的疑慮，現在又急著提告，是不是因為該則廣告，實際點出了侯友宜、趙少康背後所代表的親中勢力，以及他們要架空台灣的議題，才會讓國民黨急跳腳。

張志豪呼籲，即使今天沒有該則廣告，國民黨和侯友宜接受早已被定義為一個中國的九二共識，甚至提出重啟服貿，要將台灣經濟鎖回中國、提出開放中生來台就業，要破壞台灣年輕人的未來等政見，大家都看得很清楚。與其在那邊爭辯，不如好好解釋清楚，為何要提出戕害台灣未來的政策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
批賴清德遲未回應廢死議題 侯友宜︰選前這樣選後還會理人民？
2024/01/07 14:37

批賴清德遲未回應廢死議題 侯友宜︰選前這樣選後還會理人民？
藍營再控賴清德「新地王」 賴競總：幻想當爆料轉移「包租侯」焦點
2024/01/07 13:33

藍營再控賴清德「新地王」 賴競總：幻想當爆料轉移「包租侯」焦點

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
批賴清德黨政不分、公器私用 侯辦：行政不中立「在路上」
2024/01/07 11:44

批賴清德黨政不分、公器私用 侯辦：行政不中立「在路上」
侯友宜競選廣告提民主制衡 賴清德競總：沒資格講民主
2023/12/13 12:47

侯友宜競選廣告提民主制衡 賴清德競總：沒資格講民主

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播