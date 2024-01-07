批賴清德遲未回應廢死議題 侯友宜︰選前這樣選後還會理人民？

國民黨總統候選人侯友宜7日到南、北桃園掃街，對於民進黨總統候選人賴清德遲未回應廢死態度，他批「選前就這樣，選後還會理人民嗎」。（記者鄭淑婷攝）

2024/01/07 14:37

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨總統候選人侯友宜今（7）日到南、北桃園掃街，對於民進黨總統候選人賴清德遲未回應廢死態度，他批「選前就這樣，選後還會理人民嗎」，並稱會每天代替人民詢問，問到賴清德說清楚為止。

過去挺泛綠立委候選人的永康國際商圈理事長李慶隆，日前表態反對廢死並改挺侯友宜，侯友宜表示，他不認識李慶隆，但李慶隆說出大多數人民的聲音，人民、媒體、網路都在問，賴清德到底支持廢死還是反對廢死？但賴清德卻是掉頭就走、連理都不理，甚至認為可以箝制言論自由，「選前就這樣的態度，選後還會理人民嗎？」

請繼續往下閱讀...

侯友宜批賴，未來要做為國家領導人者，卻完全不敢清楚對廢死或反廢死說出一個態度，尤其賴的副手蕭美琴、民進黨都是支持廢死，現在更是實質執行廢死，賴清德還是不願清楚回答，他會代替人民每天一問，問到賴說清楚為止。

桃園市長張善政表示，針對廢死或不廢死，每人可以有自己的價值觀，他們看的是領導人面對問題的態度，若一個領導人迴避問題，將來就不能期待他好好領導國家。

此外，賴清德日前表態支持高端解密，前衛福部長陳時中改口，高端合約是保存30年不是封存，甚至說高端股東捐給陳時中等人是毫無意義的影射，侯友宜受訪表示，陳時中都不知道自己在說什麼，陳時中還說過「保存越久，真相就越清楚」，但現在是賴清德說要解密，過一週仍未解密，還看到衛福部長薛瑞元與賴清德競總幹部協商密談，到底是要遮掩什麼事情？

他說，高端疫苗過去就出現炒股被起訴，現在又被查出股東是「綠友友」，還有很多政治獻金流到民進黨人士手裡，這些問題都是人民要問的問題，請民進黨趕快公布，不要再拖了，全民都在等待封存解密。

國民黨總統候選人侯友宜對於高端解密問題，提問賴清德「你敢保證這裡面都沒有官商勾結嗎」、「你敢保證1月13日前公布高端疫苗合約嗎」。 （記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法