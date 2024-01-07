批賴清德黨政不分、公器私用 侯辦：行政不中立「在路上」

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今天召開「國家是姓賴的嗎？」記者會，批評民進黨總統候選人賴清德黨政不分、公器私用。（記者賴筱桐攝）

2024/01/07 11:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今天召開記者會，揭露民進黨總統候選人賴清德黨政不分、公器私用，其中去年有3項活動，包括鋼鐵公會60週年慶祝晚宴、當代數位教科書國際論壇、紙風車劇團客家親子劇《雨馬》，賴清德皆穿著被視為「戰袍」的競選外套出席，且部會首長陪同，侯辦引用近來民進黨熱門的競選廣告《在路上》，諷刺行政不中立也「在路上」。

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲指出，賴清德穿著競選外套，參加的卻是公務行程，在總統府網站、客家委員會網站或臉書都有公布，且機關首長一起參與，例如鋼鐵公會活動是經濟部長王美花出席，教科書論壇由教育部長潘文忠陪同，客家劇場則是客委會主委楊長鎮陪同，涉嫌違反行政中立法第13條。

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黃子哲批評說，如果今天侯友宜不請假，穿競選外套跑新北市政府的公務行程，馬上就會被民進黨大肆批判，賴清德知法犯法、目無法紀，用行政資源、國家機器輔選，還沒當上總統就展現霸道、威權的性格，若當選總統將更變本加厲、無法無天，對台灣民主造成威脅，才是中華民國史詩集的大災難。他反問，賴清德是不是把戰袍當龍袍？以為穿了就能橫行無阻、為所欲為，呼籲賴拿出基本的民主素養與道德標準，不要用國家機器打擊對手，德不配位。

台北市議員李明賢表示，國家機器是用來服務人民、不是選舉，民進黨黨國不分、手段粗殘，行政部門動起來，變成賴清德競選總部的分支部門，包括農業部、經濟部等部會官網或臉書，原本是傳達政府資訊，現在通通變成競選文宣，發新聞稿、做短影片打擊在野黨，到底是行政部門還是民進黨的附隨組織？相關部會共編列11億元的文宣預算，未來是否納入賴清德競選經費申報？監察院應啟動調查。

台北市議員詹惟元說，賴清德宣稱要公布高端合約內容，至今已經過了8天，毫無進度，顯然衛福部長薛瑞元瞧不起賴清德，不尊重副總統的指令；日前國民黨召開記者會，公布高端的股東「綠油油」，民進黨開始緊張，薛瑞元率領衛福部次長王必勝、疾管署署長莊人祥等官員，與賴清德競選總幹事潘孟安會面，被質疑滅證、串證；沒有人否定國產疫苗的發展，但是拒絕政府用行政不中立的手段，強力護航私人公司。

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