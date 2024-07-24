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不只異議人士李學志被捕 陸委會：多名基督徒以「邪教」罪名入獄

前香港支聯會副主席鄒幸彤等8人，被控在網路散布涉「六四」文章，遭中共以違反基本法23條逮捕。（路透檔案照）

前香港支聯會副主席鄒幸彤等8人，被控在網路散布涉「六四」文章，遭中共以違反基本法23條逮捕。（路透檔案照）

2024/07/24 09:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共當局持續迫害人權及宗教自由，陸委會彙整資料顯示，今年以來，中國重慶一名異議人士李學志，因5月20日參加慶祝台灣民選總統就職聚餐活動，遭到中國警方逮捕；亦有多名基督徒，被中共以「邪教組織」等罪名逮捕入獄。

賴清德總統520上任，四川省重慶市有20多位民眾在餐館自發祝賀台灣民選總統當選，參加人員全數被公安傳喚問話。重慶市民李學志因參加聚餐活動，並將「為台灣當選民選總統乾杯」影片上傳網路，遭到中國警方處以刑事拘留。

陸委會彙整中國人權概況，除李學志等人外，湖南一名異議人士江水平，今年5月於俄羅斯總統普廷訪中期間，舉牌稱「愛好和平的中國人不歡迎戰犯」，與同行網友羅群被捕，遭行政拘留10日。

今年6月，安徽一名農民張立平，因致敬烏克蘭人民的抗戰精神，對烏捐款並發公開信支持烏國總統澤倫斯基，遭中國警方審訊、要求刪除訊息。

戕害言論自由方面，中國知名導演婁燁的最新電影作品「一部未完成的電影」，以紀錄片形式描述疫情3年的經歷，圍繞「武漢封城」議題，豆瓣、微博等平台有關討論均遭中共刪除；中國電影「援軍明日到達」挨批以愛國抗日英雄形象美化國軍降將慘遭取消上映。

中共持續強化維穩，湖北隨州以公益為由，耗費2.7億元人民幣興建公墓，強制居民購買，民眾抗議便遭警方帶走；四川100多名都江堰聚源中學罹難學童家長到學校遺址悼念，也遭便衣人士驅趕。

迫害宗教自由方面，天主教溫州教區主教邵祝敏，因拒絕加入中國天主教愛國會再度被捕。中國「全範圍教會」重生派信徒，持續被中國警方以涉嫌「組織會道門、邪教組織、利用迷信破壞法律實施罪」逮捕；福建、山西和安徽基督徒，有多人被拘捕。

在香港，前香港支聯會副主席鄒幸彤等8人，被控在網路散布涉「六四」文章，遭中共以違反基本法23條逮捕；今年6月，香港藝術家陳式森和部分民眾以沉默地祭酒、舉杯等動作、在維園散步等方式悼念六四，亦遭港警帶走。

另外，17名因施打中製疫苗的受害者，6月19日在北京上訪，呼籲中國政府建立新冠疫苗傷害保障救助機制，均被警方逮捕。

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