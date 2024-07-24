桃園上次颱風假近5年前！ 網友湧張善政臉書：善政終於善政了

桃園市長張善政。（資料照）

2024/07/24 10:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風凱米來勢洶洶，全台21縣市放颱風假，有網友日前在PTT發文，表示桃園只要放颱風假就發雞排，如今許多桃園網友湧入張善政臉書大讚「會放颱風假的市長就是帥。」

張善政在臉書PO文表示，桃園市7月24日停止上班上課，根據中央氣象署資料，凱米颱風 風雨影響劇烈，考量市民朋友安全，桃園市明日停止上班上課。也要提醒市民朋友，颱風天請避免外出，緊閉並且加固家中門窗，及早做好防颱準備，若有相關災情，可撥打119或1999通報，市府會儘速出動排除，颱風來臨期間，市府各單位會隨時待命，災害應變中心稍早已經一級開設，他會隨時掌握颱風動態，與市府團隊一起守護市民的安全。

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桃園上次停班停課的日期為2019年9月30日，距離這次已經過了近5年的時間，消息一出桃園民眾紛紛湧入留言「您好帥。誰再說我善哥沒有原則，就是我的敵人」、「善政我大哥啦！」、「不錯，善政終於善政了」、「我們桃園市長最帥了」、「桃園有放假，表示這次颱風，風雨真的很大！」、「善政，您是我今生今世看過最帥、最瀟灑的男人了」。

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