為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

桃園上次颱風假近5年前！ 網友湧張善政臉書：善政終於善政了

桃園市長張善政。（資料照）

桃園市長張善政。（資料照）

2024/07/24 10:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風凱米來勢洶洶，全台21縣市放颱風假，有網友日前在PTT發文，表示桃園只要放颱風假就發雞排，如今許多桃園網友湧入張善政臉書大讚「會放颱風假的市長就是帥。」

張善政在臉書PO文表示，桃園市7月24日停止上班上課，根據中央氣象署資料，凱米颱風 風雨影響劇烈，考量市民朋友安全，桃園市明日停止上班上課。也要提醒市民朋友，颱風天請避免外出，緊閉並且加固家中門窗，及早做好防颱準備，若有相關災情，可撥打119或1999通報，市府會儘速出動排除，颱風來臨期間，市府各單位會隨時待命，災害應變中心稍早已經一級開設，他會隨時掌握颱風動態，與市府團隊一起守護市民的安全。

桃園上次停班停課的日期為2019年9月30日，距離這次已經過了近5年的時間，消息一出桃園民眾紛紛湧入留言「您好帥。誰再說我善哥沒有原則，就是我的敵人」、「善政我大哥啦！」、「不錯，善政終於善政了」、「我們桃園市長最帥了」、「桃園有放假，表示這次颱風，風雨真的很大！」、「善政，您是我今生今世看過最帥、最瀟灑的男人了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
坐鎮中央災害應變中心 賴清德提醒土石流地區就應撤離
2024/07/24 10:33

坐鎮中央災害應變中心 賴清德提醒土石流地區就應撤離
凱米颱風襲台！船舶停航增至16航線、161航次
2024/07/24 10:34

凱米颱風襲台！船舶停航增至16航線、161航次

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
匆匆自美返台坐鎮 盧秀燕：爬山觀浪不聽勸「不要客氣就開罰」
2024/07/24 10:37

匆匆自美返台坐鎮 盧秀燕：爬山觀浪不聽勸「不要客氣就開罰」
凱米威力猛 前主播蕭彤雯目擊大樹被連根拔起
2024/07/24 10:38

凱米威力猛 前主播蕭彤雯目擊大樹被連根拔起

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
上午風雨不大民眾出遊 蔣萬安：下午增強勿輕忽
2024/07/24 10:35

上午風雨不大民眾出遊 蔣萬安：下午增強勿輕忽
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播