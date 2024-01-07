控賴辦新版廣告仍侵權 侯辦：「吹哨者」爆料電視台遭施壓

侯辦指控賴辦新版廣告仍是擷取用侯辦的「最佳拍檔」影片加以定格重製，還是侵權。圖為侯辦「最佳拍檔」廣告截圖。（截自侯友宜youtube頻道）

2024/01/07 13:38

侯辦控未上架廣告盜用照片侵權 民進黨：中國共產黨思維

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜競辦日前指控，民進黨競選廣告有4秒挪用藍營先前的廣告，是違法侵權，也表示若媒體執意播出將會一起提告求償，引發一波藍綠交鋒；侯競辦今（7）日表示，賴辦重新修改影片，但新影片還是侵權，「只是從盜用影片轉為盜用照片」，「吹哨者」還爆料許多電視台原本拒播這支廣告，卻受到民進黨高層「直接施壓」而重新上架。

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侯辦發言人黃子哲指出，吹哨者爆料，許多電視台原本拒播這支廣告，民進黨高層卻直接施壓，電視台被迫配合重新上架，侯辦感到遺憾並予以嚴厲譴責，涉及違法侵權部分將會採取法律行動；賴陣營指控侯辦施壓媒體，其實是民進黨的競選影片明顯違法侵權，電視台才不願意播放，孰料賴陣營被警告後還「執迷不悟」蠻幹，充分顯示賴清德「威權鴨霸」性格，若當選更會把法治當塑膠，視民主如無物。

黃子哲說，民進黨廣告可以自己製作內容，或是使用授權照片，而非盜用他人影視或照片著作，賴競辦重新修改的影片仍是擷取用侯辦的「最佳拍檔」影片加以定格重製，只是從盜用影片變成盜用照片，仍是侵權而非合理使用，這種行為毫無法治觀念，後續侯辦仍然會採取法律行動，只要有違法侵權，就一定提告。

黃子哲也說，民進黨還有中央通訊傳播委員會（NCC）做為附隨組織當打手，有能力施壓、有施壓黑歷史的只有民進黨，而非侯友宜，民進黨是「作賊喊抓賊」；綠營強迫媒體播放違法廣告，賴清德才是「民主政治劊子手」，正告民進黨盡速撤回廣告，否則要負法律責任。

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