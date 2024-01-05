侯辦告賴清德競選影片侵權 蕭雄淋：嘲諷性創作屬合理使用

民進黨發言人張志豪（中）、戴瑋姍（右）、律師黃帝穎（左），5日在「國民黨架空台灣」電視CF記者會，公布最新的總統大選電視CF。（記者廖振輝攝）

2024/01/05 23:10

〔記者楊國文／台北報導〕選戰進入倒數，國民黨認為民進黨一則競選廣告有侵權之嫌而提告，專攻著作權法的知名律師蕭雄淋今指出，民進黨這支廣告，不涉及營利，主要是做為政治性嘲諷，外國往往把這種嘲諷性創作（parody），當作是一種合理使用（fair use），民進黨的廣告，可以主張著作權法有關嘲諷性著作的「合理使用」，不涉及著作權侵害。

針對國民黨認為民進黨侵害其廣告文宣的著作權，專攻著作權法的律師蕭雄淋今天在其部落格指出，總統競選廣告文宣，被主張著作權侵害，很常見，他舉例，2000年總統大選時，陳水扁陣營和連戰陣營，都有不同廣告文宣，被主張侵害著作權，兩陣營也都問過他。

請繼續往下閱讀...

蕭雄淋指出，民進黨的廣告約20秒，使用到4秒國民黨的廣告，使用的目的，主要是在作政治性的嘲諷。有關政治性、時事性的嘲諷，如果利用到被嘲諷者的著作，被嘲諷者不可能同意，因此在外國往往把這種嘲諷性創作（parody），當作是一種合理使用（fair use）。

蕭雄淋指出，美國聯邦最高法院1994年在Campbell v. Acuff-Rose Music Inc. （114 S.Ct. 1164）一案中，認為「戲謔仿作（Parody）」是美國著作權法第107條「合理使用」的行為，歐盟著作權指令第5條第3項也有類似規定。我國經濟部智慧財產局函釋通說，也承認嘲諷性創作是屬於著作權法第65條第2項的合理使用（104年4月14日電子郵件1040414號、109年5月1日電子郵件1090501d號函），另外，新北地院法院111 年度聲判字第168號刑事裁定，也承認嘲諷性創作，是屬於著作權法第65條第2項的合理使用。

蕭雄淋表示，前一陣子，報載國民黨立委王鴻薇，在爆料林智堅涉嫌論文抄襲等相關議題時，用了《新頭殼》張姓攝影記者拍攝的林智堅照片做梗圖，放在自己的臉書粉絲專頁上，張姓記者認為王鴻薇在未經他的同意下使用照片，已涉犯《著作權法》提告，但台北地檢署調查後，參考美國聯邦最高法院1994年在Campbell v. Acuff-Rose Music Inc. （114 S.Ct. 1164 ）一案中的結論，認為「戲謔仿作（Parody）」是合理使用的行為，因此認為王鴻薇的梗圖，符合《著作權法》合理使用規定，最後處分不起訴。

民進黨這支廣告，不涉及營利，具有時事的嘲諷性意味，而且除了那4秒外，另16秒都是自己的創作，對原來的國民黨4秒廣告，具有「轉化性利用」關係，在同一法理下，民進黨廣告，可以主張著作權法第65條第2項有關嘲諷性著作的合理使用，不涉及著作權侵害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法