爆侯友宜出手施壓電視台 賴清德競總：是要當獨裁國家領導人？

賴清德競總發言人陳世凱。（資料照）

2024/01/04 22:02

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控民進黨明上架廣告4秒侵權 侯辦：媒體執意播出將提告求償

〔記者陳政宇／台北報導〕大選倒數9天，民進黨總統候選人賴清德競總發言人陳世凱今（4日晚間爆料，國民黨總統候選人侯友宜竟事先取得民進黨廣告，出手施壓電視台不准播出，新北市施壓新聞早已眾所皆知，「侯友宜到底是要選民主國家的總統，還是要當獨裁國家的領導人？」

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「太誇張！」陳世凱透過臉書直言，侯友宜竟然能神通廣大，先跟電視台取得民進黨明天要播出的廣告，逕自審批，然後恐嚇電視台禁止刊登，「現在媒體是侯友宜的嗎？這是民主社會該有的行徑嗎？」

陳世凱說，侯友宜長年在新北市施壓新聞媒體，早已眾所皆知，沒想到就連總統大選也無法改掉這個習慣。侯友宜箝制媒體自由，讓人想起過去鄭南榕為了爭取言論自由而犧牲，而侯友宜就是帶頭攻堅雜誌社的組長。

陳世凱並質問，侯友宜是要選民主國家的總統，還是要當獨裁國家的領導人？為什麼可以不斷地箝制媒體自由？為什麼國民黨可以在廣告尚未播出前，就拿到影片？為什麼侯辦可以如此光明正大的施壓媒體？

陳世凱抨擊，民主選舉，居然有候選人毫不避諱伸出黑手威脅媒體，這真是民主選舉以來最令人沮喪的事情。

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