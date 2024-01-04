控民進黨明上架廣告4秒侵權 侯辦：媒體執意播出將提告求償

侯辦表示，民進黨明天要上架的廣告，有4秒侵權侯辦的「民主要制衡、政黨要輪替」影片。（截自侯友宜臉書）

2024/01/04 21:22

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〔記者黃子暘／新北報導〕選舉進入最後衝刺階段，各政黨加強廣告文宣力道，國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室指出，今（4）日接獲消息，民進黨將在明日於電視發布「抹黑廣告」，其中4秒直接移植侯辦去年12月13日發布的「民主要制衡、政黨要輪替」影片，涉違反著作權法，這種行為根本是執政黨帶頭「違法亂紀」，請各大媒體、電視平台切勿播出，否則侯辦將刑事告發，並對侵權行為求償。

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侯辦發言人陳柏翰說，民進黨廣告移植侯辦的侯康配「民主要制衡、政黨要輪替」影片片段，已違反著作權法第91條規定「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣75萬元以下罰金」，民進黨為了選舉不擇手段，呼籲民進黨切勿帶頭違法，在未經著作權人同意，剽取他人製作財產權並重製。

陳柏翰說，請各大媒體、電視平台勿上架播出民進黨的侵權廣告，否則將違反著作權法第91條之1規定「明知係侵害著作財產權之重製物而散布或意圖散布而公開陳列或持有者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣7萬元以上75萬元以下罰金。」

陳柏翰指出，若媒體在此聲明發表後仍執意上架播出，侯辦將刑事告發，也會連帶請求侵權行為的損害賠償。

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