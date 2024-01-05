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《在路上》破千萬觀看！ 賴清德推濾鏡揪上車：和英德美開往民主路

賴清德、蕭美琴、蔡英文同框合演「我們一起，在路上」影片，觀看次數飆破千萬，賴競總加碼推出「在車上」濾鏡。（翻攝自蔡英文IG）

賴清德、蕭美琴、蔡英文同框合演「我們一起，在路上」影片，觀看次數飆破千萬，賴競總加碼推出「在車上」濾鏡。（翻攝自蔡英文IG）

2024/01/05 21:39

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴與總統蔡英文攜手錄製的「在路上」競選廣告，熱潮持續不斷，截至今（5）日晚間9時，影片正式突破千萬次觀看，更吸引網友爭相二創趣味梗圖。賴清德競總趁勢在官方LINE、Instagram推出「在車上」濾鏡 ，民眾可直接透過濾鏡合成，選擇與蔡、賴、蕭一同開往民主路。

賴清德、蕭美琴競選總部2日上架「我們一起，在路上」影片，與蔡英文總統合演拍攝，上線後掀起廣大迴響，許多民眾看完後紛紛表示感動落淚，更找出影片中多個彩蛋，還有網友舉辦「去海邊把蔡英文接回來」活動。

據賴清德競總統計，影片上線短短4天，觀看數持續上漲，截至今晚9時，蔡英文、賴清德、蕭美琴三人的平台，已累積突破一千萬次觀看。其中蔡英文臉書有28.2萬次、IG有431萬次、YouTube頻道32萬次；賴清德臉書130萬次、IG有144萬次、YouTube有200萬次；蕭美琴臉書5萬次、IG有30萬次、YouTube有5.8萬次，三人的社群平台合計已衝破一千萬觀看次數。

賴清德競總發言人郭雅慧說明，為回應粉絲熱情敲碗，推出「在路上同框照」和「在車上限時動態濾鏡」，希望號召更多民眾「上車」，一起和蔡英文、賴清德、蕭美琴三人，同車前進民主路。

郭雅慧指出，《在路上》推出後持續熱議，至今在各社群平台或媒體上仍有許多討論熱潮，因此團隊推出「在車上濾鏡」，希望延續這股熱潮，號召更多人一起發揮創意，搭上這台民主自由列車，更要在1月13日出門投票，支持賴清德、蕭美琴，以及民進黨的民主大聯盟，一起三票顧台灣。

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