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《在路上》人氣旺 張之豪憶8年前往事：蔡英文真的扭轉了台灣的局勢

張之豪回憶8年前蔡英文、賴清德、蕭美琴與自己各自擔任的身分與政績，直言「這些年，變化很多。蔡英文真的扭轉了台灣的局勢。」（圖擷自臉書）

張之豪回憶8年前蔡英文、賴清德、蕭美琴與自己各自擔任的身分與政績，直言「這些年，變化很多。蔡英文真的扭轉了台灣的局勢。」（圖擷自臉書）

2024/01/05 11:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部2日晚間上架「我們一起，在路上」影片後獲大量好評。對此基隆市議員張之豪回憶8年前蔡英文、賴清德、蕭美琴與自己各自擔任的身分與政績，直言「這些年，變化很多。蔡英文真的扭轉了台灣的局勢。」

張之豪在臉書PO文表示，2015年他加入蔡英文主席的文稿小組，寫稿之餘，也要去現場，把自己融入群眾，天候、氣氛、舞台、燈光、轉換，從群眾的角度來看候選人，只要是蔡英文跑東北角的行程，無論是基隆、金山、瑞芳還是貢寮，甚至淡水，他都會自告奮勇跟主管說，這場要去。然後也不跟著搭其他幕僚的車，自己騎著摩托車，盡可能地跟著主席的車子，跑遍東北角的各個鄉鎮。

張之豪指出，那時蔡英文已經是總統候選人，所以身邊已經有維安警察在保護她，剛開始跟主席行程時，隨扈還很奇怪，為何座車左右一直有個機車長髮男緊隨在後？有一個維安人員對他說，幾次都準備好要開槍了，後來知道那個長髮男是誰後，他們才放心。

張之豪回憶，那時，蕭美琴在立法院推動同婚，被各方勢力圍剿，賴清德在台南，把台南打造成全台治理最優的直轄市之一，蔡英文帶著那些期待上任總統，努力推動了很多改革、很多改變，同婚、年金、國防，以及，台灣重回世界的行列，不再只把自己鎖死在配合中國征服世界的「附帶損害角色」裡。

張之豪直言，這些年，變化很多，蔡英文真的扭轉了台灣的局勢，不變的是，我還是在這條路上，我們都是在這條台灣路上、在這條自由路上、在這條民主路上，我們還是會昂首闊步、歡喜自信，走下去。

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