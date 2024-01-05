檢方偵辦立委候選人黃仁樁腳涉賄 國民黨：查賄應公平對待原住民

國民黨平地原住民立委候選人黃仁（左二）5日舉行「綠色恐怖、抹黑造謠」記者會。（記者方賓照攝）

2024/01/05 09:42

〔記者施曉光／台北報導〕台東地檢署日前傳出偵辦某平地原住民立委候選人的曾姓、林姓等樁腳，涉嫌以1000元至2000元不等向選民賄選，國民黨今日上午召開「綠色恐怖、抹黑造謠」記者會，該黨平地原住民立委候選人黃仁喊冤表示，這是選擇性辦案，曾姓、林姓人士是他的志工，不是樁腳，也沒有賄選問題，更與他無關，國民黨原住民工作委員會主委林江義則質疑每次查賄都是高比例鎖定原住民，查賄小組應該公平對待原住民，不要讓人有歧視的感覺。

黃仁表示，他非常憤怒，這次又重回4年前立委選舉的奧步，開始抹黑、污衊，他在登記參選的第1天就被人告知，自己會是選擇性辦案的對象，果然這兩天已經發生。

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他強調，台灣是民主國家，原住民是台灣的主人，但為何每次選舉都要針對原住民候選人進行選擇性辦案，是因為他弱勢，還是背後沒有黑勢力？

黃仁指出，曾姓、林姓人士只是他的志工，不是樁腳，沒有賄選問題，曾姓人士為當地部落的副理事長，扮演對當地豐年慶慶典包禮金的幹部角色，這不代表他有賄選，況且曾某、林某已經沒有被羈押，曾姓人士也提告自己的張姓員工侵佔要交付給豐年慶大會的公益基金，相關情形都與他無關，那些想要羅織他罪名的人，選民應該唾棄。

國民黨原住民工作委員會主委林江義指出，國民黨這次原住民立委選舉共提名4位候選人，並特別要求候選人一定要清白參選，否則給予嚴重黨紀處分，台東事件讓國民黨相當震驚，呼籲查賄小組查清事實。

林江義並表示，台灣原住民只有58萬人，佔全國人口比例只有2.3%，但近年每次選舉查賄小組的動作都是朝向原住民社會，遠遠超過2.3%的比例，讓原住民族認為這是很嚴重的問題，不但影響大家對選舉的支持與關心，也讓原住民鄉親對選舉產生恐懼，查賄小組應該公平對待原住民，不要讓人有歧視的感覺。

律師林慶皇表示，這次事件如果造成候選人名譽妨害或意圖使人不當選，黃仁都會蒐證提告，他並強調，目前案件檢調偵辦中，但沒有羈押的事實，偵查狀況也未明，如果外界有抹黑造謠，將提告以正視聽。

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