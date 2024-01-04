張智倫被控賄選稱「助地方社團發展」 黃帝穎：李乙廷翻版

民進黨籍立委林楚茵（左起）、立委候選人吳崢、政治評論員李正皓，今召開「張智倫發錢涉賄選實錄」記者會。（記者朱沛雄攝）

2024/01/04 17:17

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市中和區民進黨立委候選人吳崢4日驚曝收到內部吹哨者爆料，指同選區的國民黨立委候選人張智倫走到哪紅包就發到哪，涉嫌賄選，並提供照片佐證，張智倫競選總部回應這是「幫助地方社團發展」。但律師黃帝穎直言，曾涉賄選的前國民黨立委李乙廷也提出過類似抗辯，最後仍被高等法院台中分院判「當選無效」確定。

黃帝穎表示，張智倫4日被爆涉嫌利用里民共餐等各種場合發錢涉賄選，且有蒐證照片及明細為證，張智倫競選總部雖表示，這是幫助地方社團發展，協助慈善公益活動，但這種「幫助地方社團發展」辯詞，其實之前在法院就有出現過。

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黃帝穎說明，前國民黨苗栗立委李乙廷當年被控賄選，也是辯稱贊助社團，被判當選無效確定，高等法院台中分院民事判決97年度選上字第3號載明「上訴人（李乙廷）捐助本案起訴狀附表所示之團體現金2,000元至1萬元、啤酒及牛奶等行為，係基於賄選目的而交付，其主觀上確有賄選之意圖，客觀上亦有假借捐助名義」。

黃帝穎指出，李乙廷包給社團紅包2000元，被高院判當選無效確定，張智倫的紅包從3000元至萬元不等，若當選豈會有效？本案是李乙廷翻版。

黃帝穎強調，賄選除了有公職人員選罷法的3年以上10年以下徒刑的刑事責任外，更構成當選無效事由，假借贊助社團賄選的行為，高院判當選無效有前例，中和人，應該不會想要補選立委吧？

吳崢4日在立委林楚茵、政治評論員李正皓陪同下開記者會，指控張智倫涉嫌賄選，不僅走到哪紅包發到哪，每月更有數場致贈萬元現金、高價電腦的行程，計畫性地大規模送錢綁樁買票，呼籲檢調應嚴查勿縱。

張智倫競選總部則回應，這是幫助地方社團發展，協助慈善公益活動，且是長年推動，相信有能力的人都會去做，不分黨派，為地方盡一份力量。

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