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中國氣球、軍機艦侵門踏戶！白宮表態：勿干預台灣選舉

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，拜登政府希望台灣選民在下週大選投票時能夠自由選擇下一任領導人。（美聯社）

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，拜登政府希望台灣選民在下週大選投票時能夠自由選擇下一任領導人。（美聯社）

2024/01/05 07:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統及立委大選在即，中國持續派出軍機、軍艦在台海周邊活動，我國軍並偵獲中國空飄氣球，有軍事學者認為，中國踩著「灰色地帶」執行實質軍事與武力恫嚇，可謂「司馬昭之心」。美國白宮則表態，拜登政府希望台灣選民在下週大選投票時，能夠自由地選擇下一任領導人。

《美國之音》報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）週四受訪，記者提及，中國一直干預台灣選舉，包括散播錯誤和假訊息，台灣檢方也在調查有關中國透過招待旅遊和金錢賄賂以影響選舉的指控。舊金山拜習會時，拜登曾面告中國國家主席習近平不要干涉台灣選舉，習是否無視於拜登的建議？

對此柯比回應，無法證實這些有關干擾台灣選舉過程的個別報導。強調他們已非常明確地表示，尊重台灣的民主制度，尊重台灣人民根據自治做出決定的意願，不希望任何其他國家或主體干預這次選舉。

美國之音記者追問，如果有確切證據顯示，中國確實影響台灣選舉結果，美國會對台灣選舉結果有信心嗎？

柯比則說，現在不願對此做猜測。希望選舉是自由、公平和透明的，台灣人民的意願得到尊重，「我們將盡可能密切地關注這一情況」。

對於今年中國已向台灣派出至少9架戰機、4艘軍艦和至少6個空飄氣球，台灣大選前緊張局勢升級，柯比則重申強調，重要的是，台灣人民可以帶著安全感和安心感前去投票，因為他們知道自己的選票很重要，而且投票結果將是適當的。這是所關注的重點，也是希望看到的事情。

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