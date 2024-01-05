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首頁　>　政治

擔心賴、趙網路聲量上揚？柯文哲台中造勢：大家繼續努力

柯文哲今到台中掃街造勢。（記者廖耀東攝）

柯文哲今到台中掃街造勢。（記者廖耀東攝）

2024/01/05 10:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾黨總統候選人柯文哲今、明到台中市掃街造勢，對於民進黨的「在路上」影片吸引800萬點閱率，趙少康上「賀瓏夜夜秀」有128萬點閱，是否擔心藍綠網路聲量上揚？柯文哲表示，網路是買廣告，買來還是可以衝高聲量，大家繼續努力，每一個政黨一定在各領域盡到最大的力量；至於賴清德要公開高端疫苗採購，柯文哲表示，民進黨陷於公開不公開的麻煩中。

對於未來一週的策略，為何在台中車掃兩天？柯文哲表示，最後一週就是掃街及大型的活動，大概就是這樣，選舉就是這些動作，至於會在台中車掃，加上吳欣盈車掃共3天，柯文哲表示，中台灣在台灣選舉以往就是「搖擺州」，中台灣會贏選舉就會贏，長期以來就是如此，像台中市長在國民黨及民進黨之間轉換次數應該是最多。

此外，對於高端疫苗的問題，柯文哲表示，公開透明是政治文化，但現在對民進黨很麻煩，不公開會被罵，公開就被質疑為何兩年前不公開，因此一開始就要做好，應該建立公開透明的政治文化，最重要是不要發明新名詞，前衛福部長陳時中說「校正回歸」他從從聽說，現在又發明新名詞，「我們是保存不是封存」，他嘲諷的表示，真是厲害。

對於他批台南都沒有蓋社宅，遭台南市長黃偉哲反駁，柯文哲表示，這是年輕人講，但對年輕人而言，到底有沒有房子讓他住才是重點，否則永遠講廢話，已開工與已完工還有一個更重要，就是能住進去，而完工能住進去還要很久。

柯文哲台中掃街造勢。（記者蘇金鳳攝）

柯文哲台中掃街造勢。（記者蘇金鳳攝）

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