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總統大選台南票倉決戰1548所投開票所 選舉人數逾156萬人

印製選票作業嚴謹，南市選委會主委方進呈巡視印製情形，他進出皆需搜身。（南市選委會提供）

印製選票作業嚴謹，南市選委會主委方進呈巡視印製情形，他進出皆需搜身。（南市選委會提供）

2024/01/05 08:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於13日舉行投票，南市選舉委員會於今（5）日公告南市這次選舉人人數，總統副總統選舉人人數逾156萬人，其中第3選舉區（安南、北區）逾27萬人最多居「票匭王」，全市將開設1548所投開票所，籲請選民投下神聖的一票。

南市選委會表示，總統副總統選舉人人數為156萬7432人，立委不分區選舉人人數156萬8339人，立委區域選舉人人數為155萬5962人，分別為第1選舉區24萬5226人，第2選舉區25萬4767人，第3選舉區27萬0260人，第4選舉區25萬9650人，第5選舉區26萬5687人，第6選舉區26萬0372 人，平地原住民選舉人2927人，山地原住民選舉人3389人。

南市選委會表示，將開設1548所投開票所，投票通知單及選舉公報將7日前由區公所送達至各戶，民眾也可透過中選會網站「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉專區」，或是內政部戶政司全球資訊網「投票所地點查詢」，查詢投開票所地點。

南市選委會提醒民眾，1月13日投票當日，戶政事務所不受理國民身分證申請補（換）發及領取事宜，民眾務必提前辦理。

南市選委會強調，投票當日凌晨0時起，政黨及任何人不得從事競選、助選活動，或是在通訊軟體、社群網站轉發助選圖文，包括以手機簡訊、Facebook、LINE或其他社群媒體拉票，違者可依總統副總統選舉罷免法第96條第6項、公職人員選舉罷免法第110條第6項規定，處以10萬元以上100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰；政黨、候選人及其受僱人、代理人還會加重。

南市選舉人數逾156萬人，各區公所陸續發送投票通知單及選舉公報，部份選民已收到。（記者洪瑞琴攝）

南市選舉人數逾156萬人，各區公所陸續發送投票通知單及選舉公報，部份選民已收到。（記者洪瑞琴攝）

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