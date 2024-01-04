蔡英文提台灣進步3要素：繼續上架台灣 不走回頭路

蔡英文說，最後9天，我們一起催票、拉票，讓更多人一起支持2號賴清德，新竹縣立委一起支持5號詹紀緹及2號曾聖凱，新竹市立委支持5號林志潔。（記者廖雪茹攝）

2024/01/04 21:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣市聯合選前造勢大會今（4）日晚在竹北市舉辦，總統蔡英文致詞時，強調上任後積極推動浪漫台3線的前瞻計畫，照顧人民、穩健財政；她強調，台灣要持續進步，第一要建設國家、壯大台灣，第二是加薪、減稅、增福利，第三堅持自由民主，走向世界，最後她呼籲鄉親繼續上架台灣，不走回頭路。

蔡英文表示，竹北東興圳是她上任後積極推動浪漫台3線的前瞻計畫，希望在台庄打造具有客家特色的景觀。東興圳改造之後，現在是鄉親週末帶孩子放鬆，也能認識客家文化的好去處。也因為我們努力推動建設，現在台灣競爭力從全球第14名大幅進步到第6名，台灣GDP從2016年的17.5兆，到去年已突破23兆。

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蔡英文也問現場鄉親，有買股票朋友也會很有感覺，台股指數從2016年的8千多點，現在已經達到1萬7千多點。這8年來台灣一直在進步，在對的路上，政府要做的事情就是照顧人民、穩健財政。國力變強了，政府就能給予人民更多的照顧。

蔡英文指出，台灣持續進步，第一就是建設國家、壯大台灣。這幾年積極推動基礎建設尤其是前瞻建設，新竹是高科技產業的重鎮，更是穩定全球供應鏈最關鍵的地方，所以2021年完成第一條桃竹備援管線，不是穩定新竹的民生用水，也讓新竹在百年大旱不缺水，讓台灣製造的晶片可以正常的生產，這就是「一條水管救世界」。去年底石門水庫至新竹聯管通管開工，有效提升新竹地區供水韌性，穩定供水。

第二民進黨政府加薪、減稅、增福利，推動租金補貼，0到6歲國家跟你一起養，以及長照2.0。中央政府歷年還債9760億，明年還會再還1150億，民進黨堪稱是有史以來最會還債的政府。

第三是堅持自由民主，走向世界。民進黨政府與世界民主國家擴大交朋友，是民主自由國家的好夥伴，她呼籲鄉親繼續上架台灣，不走回頭路。

蔡英文說，最後9天，我們一起催票、拉票，讓更多人一起支持2號賴清德，新竹縣立委一起支持5號詹紀緹及2號曾聖凱，新竹市立委支持5號林志潔。台上站4個人，有3個人是老師，新竹快要變成出產教授的地方。她號召鄉親要讓新竹縣市3位立委通通過關，政黨票支持6號，國會過半。

蔡英文也問，「這幾天一個影片流傳，大家有看到我跟賴清德蕭美琴一起開車嗎？喜不喜歡？治理國家就像掌握方向盤一樣，需要穩穩的前進，不只是賴清德和蕭美琴，現在的每一位過去8年都跟蔡英文一起前進，也因為有大家的支持，讓民進黨兩次國會過半，台灣一直走在對的路上！」最後她再次懇託鄉親繼續上架台灣，不走回頭路！

蔡英文最後呼籲鄉親繼續上架台灣，不走回頭路，獲得與會支持群眾熱情搖旗吶喊呼應。（記者廖雪茹攝）

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