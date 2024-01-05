《在路上》有多紅？小朋友對賴清德喊：賴爺爺你很會開車喔

賴清德與小朋友一起寫春聯，他寫了「福」字，左前方這位小朋友突然對著他喊：「賴爺爺你很會開車喔！」引起全場笑聲。（記者李惠洲攝）

2024/01/05 17:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨競選CF《在路上》討論度高，連小朋友知道！民進黨總統候選人賴清德今天下午參觀高雄幼兒園時，一名小朋友對著他喊：「賴爺爺你很會開車喔！」引起全場笑聲，賴清德則對媒體說：「他有看影片！」

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部，2日晚間上架《我們一起，在路上》競選CF，影片一出即大量好評，目前各平台累計點閱率超過千萬。

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賴清德今天下午由高雄市左楠區立委候選人李柏毅陪同，參訪大義非營利幼兒園，看著小朋友玩遊戲，並與小朋友一起寫春聯，賴清德當場寫了「福」字。此時，一名坐在他對面的小朋友突然喊說：「賴爺爺你很會開車喔！」引起全場笑聲，賴清德也莞爾一笑，對著媒體說：「他有看影片！」

賴清德稱讚大義非營利幼兒園的環境非常好，能讓長輩到幼兒園裡面來，老幼一起共度幸福、快樂時光。

賴清德提到他擔任行政院長時，大力推動0到6歲國家養，後來蘇貞昌院長從每個月3千元提高到5千元，經立委劉世芳不斷質詢，認為鼓勵生育應要有不同的待遇，所以變成第一胎5千、第二胎6千、第三胎7千的育兒津貼。目前如果就讀公立幼兒園，家長1個月負擔1千元，就讀非營利幼兒園，1個月負擔2千元，如果唸準公共化幼兒園，一胎負擔3千元而已。

賴清德強調：「一個國家的偉大，不是看土地的多少、人口的多寡，或是武力的強大與否，其實是看一個國家的文明程度，文明程度除了有民主、自由、人權的憲政體制以外，在這個制度下面，還要每一個人都能受到政府照顧，每一個人都可以在這個國家快樂的生活，所以即便是0到6歲，政府也有責任照顧他，或是65歲以上長輩，政府也推長照2.0，未來還要推長照3.0來照顧！」

針對就學的孩子，賴清德認為政府也要支持，不因為經濟不好，而沒有書可以唸。從今年開始，政府推動高中職全面免學費，唸公立或私立的大學，只要家庭困難，年收入不到70萬，政府1年補助2萬元；如果年收入是70到90萬，不管唸公立或私立，政府1年補助1萬5千元；如果唸私立大學，因為私立大學學費較貴，相差大概5萬左右，政府就補助差額中的7成，也就是唸私立大學，一年可以得到政府補助3萬5千元。

賴清德表示，「這就是未來要推的希望工程，能夠打造一個公益、永續的台灣，讓年輕人可以看見希望、少年人可以實現夢想，老年人可以擁有幸福、弱勢者也可以得到照顧，這才是我們要追求的文明幸福國家！」

李柏毅則說，台灣與全世界許多先進國家同樣面臨少子化問題，自己在2014年議員第一任期時，便開始推動平價幼兒園，以公幼、準公幼、非營利幼兒園等形式，降低年輕父母的養育負擔，加上各項津貼與補助，從寶寶出生開始就全方面照顧年輕家庭的需求，讓大家敢生、敢養，為了下一代來努力。

賴清德與小朋友一起寫春聯，前排左二的小朋友，突對著他喊：「賴爺爺你很會開車喔！」（記者李惠洲攝）

賴清德到幼兒園陪小朋友玩遊戲。（記者李惠洲攝）

賴清德（中）由高雄市左楠區立委候選人李柏毅（中左）陪同，參訪大義非營利幼兒園。（記者李惠洲攝）

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