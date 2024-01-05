為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

《在路上》有多紅？小朋友對賴清德喊：賴爺爺你很會開車喔

賴清德與小朋友一起寫春聯，他寫了「福」字，左前方這位小朋友突然對著他喊：「賴爺爺你很會開車喔！」引起全場笑聲。（記者李惠洲攝）

賴清德與小朋友一起寫春聯，他寫了「福」字，左前方這位小朋友突然對著他喊：「賴爺爺你很會開車喔！」引起全場笑聲。（記者李惠洲攝）

2024/01/05 17:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨競選CF《在路上》討論度高，連小朋友知道！民進黨總統候選人賴清德今天下午參觀高雄幼兒園時，一名小朋友對著他喊：「賴爺爺你很會開車喔！」引起全場笑聲，賴清德則對媒體說：「他有看影片！」

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部，2日晚間上架《我們一起，在路上》競選CF，影片一出即大量好評，目前各平台累計點閱率超過千萬。

賴清德今天下午由高雄市左楠區立委候選人李柏毅陪同，參訪大義非營利幼兒園，看著小朋友玩遊戲，並與小朋友一起寫春聯，賴清德當場寫了「福」字。此時，一名坐在他對面的小朋友突然喊說：「賴爺爺你很會開車喔！」引起全場笑聲，賴清德也莞爾一笑，對著媒體說：「他有看影片！」

賴清德稱讚大義非營利幼兒園的環境非常好，能讓長輩到幼兒園裡面來，老幼一起共度幸福、快樂時光。

賴清德提到他擔任行政院長時，大力推動0到6歲國家養，後來蘇貞昌院長從每個月3千元提高到5千元，經立委劉世芳不斷質詢，認為鼓勵生育應要有不同的待遇，所以變成第一胎5千、第二胎6千、第三胎7千的育兒津貼。目前如果就讀公立幼兒園，家長1個月負擔1千元，就讀非營利幼兒園，1個月負擔2千元，如果唸準公共化幼兒園，一胎負擔3千元而已。

賴清德強調：「一個國家的偉大，不是看土地的多少、人口的多寡，或是武力的強大與否，其實是看一個國家的文明程度，文明程度除了有民主、自由、人權的憲政體制以外，在這個制度下面，還要每一個人都能受到政府照顧，每一個人都可以在這個國家快樂的生活，所以即便是0到6歲，政府也有責任照顧他，或是65歲以上長輩，政府也推長照2.0，未來還要推長照3.0來照顧！」

針對就學的孩子，賴清德認為政府也要支持，不因為經濟不好，而沒有書可以唸。從今年開始，政府推動高中職全面免學費，唸公立或私立的大學，只要家庭困難，年收入不到70萬，政府1年補助2萬元；如果年收入是70到90萬，不管唸公立或私立，政府1年補助1萬5千元；如果唸私立大學，因為私立大學學費較貴，相差大概5萬左右，政府就補助差額中的7成，也就是唸私立大學，一年可以得到政府補助3萬5千元。

賴清德表示，「這就是未來要推的希望工程，能夠打造一個公益、永續的台灣，讓年輕人可以看見希望、少年人可以實現夢想，老年人可以擁有幸福、弱勢者也可以得到照顧，這才是我們要追求的文明幸福國家！」

李柏毅則說，台灣與全世界許多先進國家同樣面臨少子化問題，自己在2014年議員第一任期時，便開始推動平價幼兒園，以公幼、準公幼、非營利幼兒園等形式，降低年輕父母的養育負擔，加上各項津貼與補助，從寶寶出生開始就全方面照顧年輕家庭的需求，讓大家敢生、敢養，為了下一代來努力。

賴清德與小朋友一起寫春聯，前排左二的小朋友，突對著他喊：「賴爺爺你很會開車喔！」（記者李惠洲攝）

賴清德與小朋友一起寫春聯，前排左二的小朋友，突對著他喊：「賴爺爺你很會開車喔！」（記者李惠洲攝）

賴清德到幼兒園陪小朋友玩遊戲。（記者李惠洲攝）

賴清德到幼兒園陪小朋友玩遊戲。（記者李惠洲攝）

賴清德（中）由高雄市左楠區立委候選人李柏毅（中左）陪同，參訪大義非營利幼兒園。（記者李惠洲攝）

賴清德（中）由高雄市左楠區立委候選人李柏毅（中左）陪同，參訪大義非營利幼兒園。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
質疑綠CF侵權 金溥聰再批民進黨帶頭違法敗壞選風
2024/01/05 17:28

質疑綠CF侵權 金溥聰再批民進黨帶頭違法敗壞選風
賴清德老家是「養案」？新北市府否認：要當打手不會等到現在
2024/01/05 17:22

賴清德老家是「養案」？新北市府否認：要當打手不會等到現在

房市買氣弱？！ 這區房仲業績創新高
遭控論文涉抄襲 李柏毅出示「提交學術倫理審查」申請書捍衛清白
2024/01/05 17:07

遭控論文涉抄襲 李柏毅出示「提交學術倫理審查」申請書捍衛清白
揭賴清德老家公益信託進度 賴辦反問侯友宜：買地資金哪來？
2024/01/05 17:00

揭賴清德老家公益信託進度 賴辦反問侯友宜：買地資金哪來？

不菸酒竟二度罹癌 免疫治療助力抗肺癌
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播