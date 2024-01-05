分享「在路上」遭酸民嗆 妻子一席話讓陳志金泛淚！

馬來西亞籍名醫陳志金。（資料照）

2024/01/05 00:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕時常評論台灣時政、力挺民進黨的馬來西亞籍名醫陳志金，分享民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴的競選影片「我們一起，在路上」的感想，4日在臉書透露遭酸民嗆聲「你為這個國家做了什麼？」其妻子跳出來安慰他所說的話，讓他頓時泛淚，網友也紛紛表示感動。

賴清德與蕭美琴2日上架競選影片「我們一起，在路上」，引發不少話題，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金3日也在臉書發文，分享看完影片的感想。沒想到陳志金隔天發現，有酸民留言嗆聲「可憐！腦子這樣子還能當醫生，該起床拿香拜民進黨了」、「都幾歲的人，只會在這邊打嘴砲，你為這個國家做了什麼事情？」

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陳志金看完這些留言，直言「我52歲，我為這個國家做了多少事？這個應該由大家來說。不過，應該不會比你少！但是，我覺得我還可以再做更多，大家也可以再做更多。最重要的是，要出來投票守護台灣，不要被那些整天沒做什事、只會到處問、顛倒是非的人摧毀台灣！」

4日晚間陳志金再發文透露，其妻子得知他被反綠營的支持者嗆聲後，安慰他：「你將所學的醫學知識奉獻給這『國家』需要被醫療照顧的人。你將30多年的青春歲月在這個『國家』落地生根，娶妻生子。你在這個『國家』有大災難時（SARS、Covid-19、921大地震、台南206地震），你沒落跑離開台灣，卻是帶著妻兒在這塊土地上繼續努力生活。」

陳志金的妻子接著說：「看似平凡的一切卻不平凡，一個沒有中華民國身分證的你，比很多的台灣人更愛台灣、更認同這塊土地，因為這30幾年來你感受到台灣人、事、物的美好。那些問你為『國家』做了什麼的酸民，不需要解釋，努力在各行各業守護台灣及這塊土地的人、事、物，就是正港的『台灣人』！」一席話讓陳志金眼眶泛淚。

網友也紛紛表示，「很多外國移民者對台灣的認同奉獻，比某部分土生土長的台灣人更加熱愛這塊土地，感謝阿金醫師的用心」、「阿金醫師是用行動和溫度來愛台灣的」、「阿金醫師照顧台灣人，關心台灣未來，對台灣社會的貢獻比酸民多太多」、「你為國家做的事，比我這個有中華民國身分證的人更多。更不用說，疫情期間，醫護人員們努力的守護台灣人民」

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