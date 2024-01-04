蕭：和世界交朋友 台灣穩健前行

民進黨發起22個縣市同步站路口行動，民進黨副總統候選人蕭美琴到新北板橋拜票，地點就在新北市府對面。（記者黃子暘攝）

2024/01/04 05:30

〔記者黃子暘、許倬勛／新北報導〕選戰進入最後衝刺階段，民進黨昨日發起廿二個縣市同步站路口行動，民進黨副總統候選人蕭美琴到新北市板橋區拜票，地點選在總統蔡英文當年參選新北市長的競選總部之外，傳承意味濃厚。蕭美琴站在十字路口向民眾打招呼，她說，台灣也正處於十字路口，過去八年蔡英文用穩健、不躁進的態度帶領台灣向前，希望選民繼續選對的人、走對的路，一起守護台灣。

蕭美琴與力拚連任的新北市立委張宏陸、羅致政等人到縣民大道二段、新站路交叉路口拜票。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴指出，台灣現在也處在十字路口，請選民選擇對的人、走對的路，這條路過去由蔡英文穩健帶領台灣向前，讓世界看見台灣，如今台灣已是「世界的台灣」，呼籲選民帶著信心、勇氣，以及台灣的創新、繁榮、對民主自由的堅持，繼續向前走。她強調，只有延續蔡英文「冷靜不躁進，理性不挑釁」的路線，和世界各國交朋友，才能讓台灣繼續走在民主的道路上穩健前行。

昨日天候不佳，陰雨綿綿又颳起刺骨寒風，仍無法阻擋支持者展現熱情，許多民眾見到蕭美琴，揮手、伸手比出「二號」手勢支持，更有汽車駕駛人以喇叭按出「愛的鼓勵」節奏，為民進黨加油打氣，行人也向蕭美琴等人揮手，直呼選票一定會投給民進黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法