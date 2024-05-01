昔公布武肺病毒基因 中國病毒學家張永振實驗室遭封師生靜坐抗議
由中國知名病毒學家張永振主管的上海P3實驗室，日前遭上海政府以「升級改造」為由強行關閉，張永振率領師生靜坐抗議，反被公安鎮壓，雙方爆發衝突。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）
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郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後肆虐全球，如今疫情雖然已逐漸趨緩，但中國相關研究專家學者，卻相繼遭到中國政府搜查。由中國知名病毒學家張永振主管的上海「華東病原生物學研究所」P3實驗室，日前遭政府以「升級改造」為由強行關閉，張永振率領師生靜坐抗議反被公安鎮壓，雙方爆發衝突。
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綜合中媒報導，張永振在2020年武漢肺炎疫情爆發之初，任職於中國復旦大學附屬上海市公共衛生臨床中心，他於該年1月初用最短時間，成為首位公開上傳病毒基因序列的中國流行病毒學家。不過在4月28日，其主管的P3實驗室突然被上海市公共衛生臨床中心以「升級改造」為由強行關閉，同時拒絕張永振和其他師生進入。
擔心實驗室內的病毒和研究出狀況，於是張永振在同日晚間，開始率領一眾師生在門外打地鋪3天，畫面被人曝光到網上後，甚至還登上了國際媒體版面。不僅如此，有學生在實驗室外拉橫幅、靜坐維權抗議，要求恢復正常科研工作，期間甚至與公安和保安發生嚴重肢體衝突，直到4月29日，上海市公共衛生臨床中心才為他們提供其他實驗場所。
張永振4月29日上午在個人微博帳號發文指控，上海市公共衛生臨床中心要求其團隊2天搬離，且院領導人對他意見「已讀不回」等，但該文章發布不久就被刪除。今（1）日凌晨，張永振再次於微博發文，指出經上級相關部門協調，目前已被允許恢復正常科研活動，團隊成員也暫時可以自由進出實驗室，並強調之後會「進一步溝通協商」解決後續問題。
4月30日一早，上海公共卫生临床中心派遣了一支没有生物安全实验室改造资质的施工队，在没有任何防护的情况下，对开展过新冠，禽流感，艾滋病毒研究的生物安全实验室进行“改造维修”。 https://t.co/HTbyDeW8mD pic.twitter.com/v4BYW6MwR0— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） April 30, 2024