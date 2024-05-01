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昔公布武肺病毒基因 中國病毒學家張永振實驗室遭封師生靜坐抗議

由中國知名病毒學家張永振主管的上海P3實驗室，日前遭上海政府以「升級改造」為由強行關閉，張永振率領師生靜坐抗議，反被公安鎮壓，雙方爆發衝突。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

由中國知名病毒學家張永振主管的上海P3實驗室，日前遭上海政府以「升級改造」為由強行關閉，張永振率領師生靜坐抗議，反被公安鎮壓，雙方爆發衝突。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

2024/05/01 17:25

相關新聞報導：中國武肺病毒學家實驗室遭封 師生維權爆衝突

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後肆虐全球，如今疫情雖然已逐漸趨緩，但中國相關研究專家學者，卻相繼遭到中國政府搜查。由中國知名病毒學家張永振主管的上海「華東病原生物學研究所」P3實驗室，日前遭政府以「升級改造」為由強行關閉，張永振率領師生靜坐抗議反被公安鎮壓，雙方爆發衝突。

綜合中媒報導，張永振在2020年武漢肺炎疫情爆發之初，任職於中國復旦大學附屬上海市公共衛生臨床中心，他於該年1月初用最短時間，成為首位公開上傳病毒基因序列的中國流行病毒學家。不過在4月28日，其主管的P3實驗室突然被上海市公共衛生臨床中心以「升級改造」為由強行關閉，同時拒絕張永振和其他師生進入。

擔心實驗室內的病毒和研究出狀況，於是張永振在同日晚間，開始率領一眾師生在門外打地鋪3天，畫面被人曝光到網上後，甚至還登上了國際媒體版面。不僅如此，有學生在實驗室外拉橫幅、靜坐維權抗議，要求恢復正常科研工作，期間甚至與公安和保安發生嚴重肢體衝突，直到4月29日，上海市公共衛生臨床中心才為他們提供其他實驗場所。

張永振4月29日上午在個人微博帳號發文指控，上海市公共衛生臨床中心要求其團隊2天搬離，且院領導人對他意見「已讀不回」等，但該文章發布不久就被刪除。今（1）日凌晨，張永振再次於微博發文，指出經上級相關部門協調，目前已被允許恢復正常科研活動，團隊成員也暫時可以自由進出實驗室，並強調之後會「進一步溝通協商」解決後續問題。

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