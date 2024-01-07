藍營再控賴清德「新地王」 賴競總：幻想當爆料轉移「包租侯」焦點

民進黨總統候選人賴清德競總發言人陳世凱反批，凌濤再度拿錯誤資料來誤導民眾，將幻想當現實幫「包租侯」轉移吸血焦點，實在令人歎為觀止。 （資料照）

2024/01/07 13:33

國民黨：賴清德台南住宅卡位新地王 比不拆萬里違建嚴重百倍

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨2024競選發言人凌濤今以地籍圖指控，民進黨總統候選人賴清德台南住宅鄰近安億轉運站、面對6000坪大公園，入場時機相當精準，儼然是先卡位台南未來的「新地王」。賴清德競總發言人陳世凱駁斥，凌濤再度拿錯誤、被打臉的資料來誤導民眾，根本是假訊息製造中心，台南捷運路線、站點根本還沒確定，國民黨卻將幻想當現實，把捏造的故事當爆料，幫「包租侯」轉移吸血焦點，實在令人歎為觀止。

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由於凌濤昨天就曾指控賴清德配合台南綠線捷運炒房購地，陳世凱曾說明，台南綠線捷運仍在收集居民意見的階段，至今尚未確定路線與站點，並質疑國民黨長期碰到南部建設與發展，唯一原則就是打壓，不准屏東有棒球場、不准台南有捷運、不准高雄有建設，可以說是逢「南」必反，其心可議。

對於凌濤今天再次質疑，陳世凱批評，國民黨現在連附近有公園，都能拿來指控賴清德炒地，實在令人啼笑皆非，國民黨逢「南」必反，現在連台南有公園也都要反。

陳世凱更質疑，國民黨總統候選人侯友宜在新莊獵地，不僅整合後坐擁上百坪土地，更是在都更範圍的旁邊，所有容積獎勵也都這麼剛好，彷彿為侯量身打造，侯友宜光是獵地、炒地的獲益恐高達上億元，這些獵地的錢，全靠凱旋苑吸學生的血賺來的租金，國民黨視而不見「包租侯」的惡行，一心只想為侯友宜轉移吸血焦點，轉而攻擊台南，實在令人遺憾。

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