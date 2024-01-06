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藍營稱賴清德炒房 賴辦：購屋自住不像侯獵地投資

賴清德競總說明，台南捷運綠線至今尚未確定路線與站點，且賴清德在台南購屋自住，不像國民黨候選人侯友宜在新莊空屋獵地投資等都更。（資料照）

賴清德競總說明，台南捷運綠線至今尚未確定路線與站點，且賴清德在台南購屋自住，不像國民黨候選人侯友宜在新莊空屋獵地投資等都更。（資料照）

2024/01/06 15:44

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨發言人凌濤今（6）控民進黨總統候選人賴清德在台南配合捷運綠線炒房購地，一年漲幅爆賺800萬元。對此，賴清德競總發言人陳世凱回應，台南捷運綠線仍在收集居民意見階段，至今尚未確定路線與站點，國民黨國政不熟，編故事倒是很熟練；且賴清德在台南購屋自住，不像國民黨候選人侯友宜在新莊空屋獵地投資等都更。

陳世凱批評，國民黨長期以來只要碰到南部建設與發展問題，只有一個原則就是打壓，不准屏東有棒球場、不准台南有捷運、不准高雄有建設，可以說是逢「南」必反，其心可議。

陳世凱也呼籲，國民黨、侯友宜不要把顏寬恒家的手法拿來套在別人身上，台南捷運路線還沒定案，不過台中捷運站確實就是在顏寬恒家的土地上；而新北新莊的都更範圍，也正好就在侯友宜獵地的旁邊，台中有炒地大王顏寬恆、新北有炒地市長侯友宜，炒房炒地恐怕侯友宜才是洞見觀瞻的先驅，懂得成立又昱公司藏上億收租躲申報，至今仍不願公布財報，到底吸了多少學生的血，侯友宜恐怕要先說清楚。

「有人炒地皮是買在政策確定後3年的嗎？這個爆料真的太弱」，政治評論員李正皓則透過臉書表示，根據凌濤提供的時間序，台南捷運綠線是在2018年8月宣佈納入前瞻計畫二期特別預算之內，賴清德是在2021年購買安平區房子。

觀察台南安平區歷年房價漲跌幅，李正皓說，在2018年確定台南捷運綠線納入前瞻預算後，2019年、2020年安平區房價連年大漲，19年漲16.95%、20年漲15.98%，「只有賴清德這個傻子，在安平區房價漲超過30%後才後知後覺在2021年進場買房」。

李正皓直言，會買房，侯友宜才是真正高手，先默默的搞定土地整合，搞定後市場用地、容積獎勵逐一公佈，這等功力真的不知道比賴清德高竿多少檔次，如果總統辯論題目是如何炒地皮，侯友宜一定可以把賴清德壓在地上摩擦。

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