國民黨質疑涉炒地 賴競辦反擊：是自住、不像侯友宜獵地投資等都更

國民黨2024競選平台總發言人凌濤今日中午在臉書驚爆，「抓到了！土地公賴清德點石成金，疑涉入炒地炒房，搭配推動台南捷運綠線計畫，一年暴賺800萬！」（截自凌濤臉書）

2024/01/06 15:16

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藍營稱賴清德炒房 賴辦：購屋自住不像侯獵地投資

〔記者施曉光、陳政宇／台北報導〕國民黨2024競選平台總發言人凌濤今日中午在臉書驚爆，「抓到了！土地公賴清德點石成金，疑涉入炒地炒房，搭配推動台南捷運綠線計畫，一年暴賺800萬」；對此，賴清德競總發言人陳世凱回應，台南捷運綠線仍在收集居民意見階段，至今尚未確定路線與站點；國民黨國政不熟，編故事倒是很熟練；且賴清德在台南購屋自住，不像國民黨候選人侯友宜在新莊空屋獵地投資等都更。

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凌濤並預告將陸續公布夠精彩的地籍圖及捷運路線核定的過程，「賴清德讓你賴皮躲過一次，這一次不會那麼容易，我提醒賴清德：不能有任何可能，用公共建設來滋養自己的資產，否則比違建不拆還嚴重100倍！」

凌濤表示，「民進黨總統候選人賴清德遇到萬里違建宅就會哭，但這筆台南土地他一定會笑」，按照民進黨近期抹黑看板的標準，他查閱總統候選人財產申報，賴清德在2021年3月24日土地購入2442萬元、房屋購入838萬元，但111年（2022年）3月，不過1年的時間，該地價格漲幅賴清德爆賺800萬。

凌濤質疑，為什麼可以短時間暴賺？這筆高達3000多萬的土地與房屋，區段座落在安平區金城段，位在安平重劃區育平7街巷弄，而這個區域就是台南捷運綠線的必經之地，他諷刺，因為賴清德精準投資，搭配賴力推的捷運線路與轉運站，恰巧就在正隔壁，「點石成金，有這麼巧？」該地未來作為商業或住宅或出租，都是超級黃金地段。

凌濤說，捷運線「無中生有」，賴清德擔任副總統時購入土地，預知捷運線要「極快速」核定通過了？令人感到驚訝的是，在賴清德2017年擔任行政院長時，台南市政府還沒有任何規劃，2018年竟就宣佈將綠線納入前瞻基礎建設第2期特別預算，緊接著台南市政府2019年8到9月間召開4場先進運輸系統綠線替代路線說明會，以極快速時間2020年2月提送可行性研究送交通部。

凌濤並指出，109年5月賴清德就任副總統，110年賴清德購買安平區育平7街3200萬土地及房屋，112年11月台南市政府表示，現階段可行性研究期末報告修正且發包合併綜合規劃前期，捷運線計畫報告就通過發包，而賴清德的子弟兵李孟諺，先是代理台南市長，隨後又入閣擔任行政院秘書長，令人質疑，難道是一路推動該案？為何從台南市到行政院，捷運核定趕進度都有李的身影，而且剛好在賴清德土地的附近？

他說，賴清德在台南市長任內一手主導南鐵東移，讓合法住宅被迫拆遷，一手卻精準購入黃金土地，未來坐等大幅增值，「果然是賴神，投資眼光極為精準，還是，你根本就知道台南捷運綠線計畫的審議，將完美成型？」

國民黨2024競選平台總發言人凌濤今日中午在臉書發文質疑。（截自凌濤臉書）

國民黨2024競選平台總發言人凌濤臉書PO文。（截自凌濤臉書）

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