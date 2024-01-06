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侯友宜凱旋苑爭議 賴清德：侯市長要說明清楚 社會有相對剝奪感

侯友宜家族的凱旋苑及新莊購地接連爆發爭議，賴清德認為侯市長沒有做到利益迴避。（資料照，記者王藝菘攝）

侯友宜家族的凱旋苑及新莊購地接連爆發爭議，賴清德認為侯市長沒有做到利益迴避。（資料照，記者王藝菘攝）

2024/01/06 23:00

〔記者吳書緯／台北報導〕新北市長、國民黨總統候選人侯友宜家族的凱旋苑、新莊購地爭議，至今仍未消散。民進黨總統候選人賴清德指出，侯市長應該要說明清楚，因為社會有相對的剝奪感，因為大群館或凱旋苑的租金高，但侯友宜又在說居住正義，而身為市長卻在新莊購地，又透過都委會容積獎勵，沒有做到利益迴避。

賴清德接受民視新聞台《大選最前線》專訪，主持人何文堯提及，賴清德在總統候選人辯論會指出，他是這次總統大選唯一一位，沒有炒房、沒有炒土地的總統候選人。

賴清德回憶他從小志願當醫生的過程，但在1996年就毅然決然離開醫師的這個工作，進入政治的領域，也沒有投資醫院，也沒有投資事業，就做一個專業的立委啊，沒有炒土地也沒有炒房。

針對侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲的不動產爭議，賴清德指出，侯友宜應該要說明清楚，因為對社會來講，會有相對的剝奪感，侯友宜是市長講居住正義，但是侯的大群館或凱旋苑，租金又那麼那麼高，每坪的租金的價格，相當於101大樓，「我覺得這個不成比例」，因為學生總是相對比較弱勢。

賴清德說，第二個就是說侯友宜為新北市長，結果在新莊購地，而且最近又透過都委會通過容積獎勵，「我覺得這個是沒有做到利益迴避」，他必須要跟社會大眾說明清楚。

至於柯文哲在新竹的農地變停車場，賴清德表示，這一點也是相當令人意外，因為一開始被發現時，柯文哲是說他不知道這個事情，可是從他當過八年的台北市長，包括要競選總統，財產申報前前後後9次，不可能不知道，而且這個租金已經收了15年了，「你說不知道，這恐怕很牽強」。

賴清德表示，第二個是一開始柯文哲的父母是說這塊地，是朋友找來合夥，而且要給柯文哲開業用，「我也是醫生，我如果要開業，不管是開診所或是開醫院，我一定是買建地的，我不可能買農地」，也不可能找人合夥，你怎麼有可能在合夥的土地上開醫院、開診所，所以這些都充滿疑問；不管是侯友宜或柯文哲對社會上所質疑的問題，都沒有說清楚講明白。

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