轟侯友宜一手吸學生血、一手新莊炒地 民進黨公布新CF：痛心

民進黨發言人張志豪（中）、賴清德競總發言人戴瑋姍（右）、大選律師團律師律師黃帝穎（左）5日召開公布「國民黨架空台灣」、「在怎麼好野」系列電視CF記者會。（記者廖振輝攝）

2024/01/05 17:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕總統大選倒數，民進黨今天（5日）一口氣推出2支廣告，除了抨擊國民黨，另一支廣告批評國民黨候選人侯友宜家族的凱旋苑、新莊購地爭議，侯友宜一手用凱旋苑壓榨學生收租金、獲取暴利，另一手炒新莊的侯家土地，對爭議的說法始終跟電話答錄機一樣，躲在發言人背後。

民進黨發言人張志豪、賴清德競總發言人戴瑋姍及大選律師團律師黃帝穎律師今天發布「在怎麼好野」系列廣告，戴瑋姍說，侯友宜就是吸學生的血，再利用自己的職權炒高自家土地，侯友宜從副市長到市長的任內利用職權獵地，並增加相關容積，甚至解編附近新莊高中用地變公園，未來侯家的新莊復興段253、254地號與周邊土地，經過土地開發後至少增加1至3億元暴利。

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戴瑋姍也批評，每年的監察院財產申報中看不出侯友宜真實擁有的身價，是不是將財產藏在娘家？呼籲侯友宜誠實公布又昱公司財報，到底藏了多少金流、土地資產？侯友宜應該親自出來說明白，不要再將妻女當成擋箭牌。

戴瑋姍強調，侯友宜身為公務員應該是要為人民服務的公僕，但這幾年中持續利用職權去累積自家財富，甚至當年幫忙他護航大群館的汪禮國、邱敬斌都升官加爵，顯見這是一個利益共生的集團，未來侯友宜成為總統，是否也會利用職權繼續圖利自家人，台灣的社會還會進步嗎？

此外，戴瑋姍指出，侯家的大群館（現在的凱旋苑）自2017年後就沒有公安申報，當時用途為學校宿舍，現在依舊是租給學生當宿舍，卻逾6年以上沒有如實公安申報，「昨天被我們踢爆後，侯辦反批抹黑，但馬上被台北市政府打臉違反《建築法》要求限期改善，凱旋苑在戶外樓梯加裝窗戶阻擋逃生，可見凱旋苑明顯充斥許多公安問題」。

戴瑋姍痛批，侯友宜置之不理，反而卸責推諉，侯友宜不只是漲租金、吸學生血，更將學生安全暴露在高危險中，還用這些黑心錢拿去新莊炒地皮，令人感到痛心。

黃帝穎質疑，又昱公司可能是用來規避侯友宜的財產申報的工具，侯家新莊土地最大問題在於涉嫌圖利罪，侯市府上個月才剛公告調高新莊容積獎勵，依據「公職人員利益衝突迴避法」，又昱公司負責人不論是配偶或二等親，侯市長都必須利益迴避。

他指出，當侯友宜受到質疑時，侯辦解釋該地不適用都更，卻不敢解釋無法都更的細節內容及客觀條件。其次，即使侯家地皮目前不符合都更條件，是否可透過整合附近土地申請都更？仍有圖利嫌疑，甚至就算侯家地皮不進行都更，但因為侯市府將新莊容積獎勵調高，必然帶動土地增值，侯市長仍同樣涉嫌違反「利益衝突迴避法」及圖利罪。

黃帝穎強調，侯友宜具有市長公權力，在新莊調高容積獎勵，又昱公司的土地也將因此獲利，根據最高法院大法庭最新裁定見解，利用公權力使自己或關係人獲得利益，違反「利益衝突迴避法」，同樣屬於圖利罪的構成要件，因此侯友宜始終對這個問題避而不答，只會對媒體施壓播放廣告的內容，實在非常荒謬。

民進黨發言人張志豪（左）、賴清德競總發言人戴瑋姍（右）、大選律師團律師律師黃帝穎（中）召開記者會公布「國民黨架空台灣」CF。（記者廖振輝攝）

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