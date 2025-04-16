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    首頁　>　政治

    亞亞再嗆祖國統一勢不可擋 陸委會：未來申請來台探親納入考量

    中配網紅「亞亞」劉振亞（右一）。（資料照，記者塗建榮攝）

    中配網紅「亞亞」劉振亞（右一）。（資料照，記者塗建榮攝）

    2025/04/16 18:42

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統被廢止居留許可，亞亞返中後，近日接受中國官媒《環球人物》專訪時提到，兒子在班上讓很多同學開始自認中國人，「民進黨當局害怕的就是這樣的局面」，還怒嗆祖國統一勢不可擋。陸委會副主委梁文傑今（16日）表示，未來亞亞申請來台探親時，這些言論絕對會是考量准否的根據。

    中配網紅「亞亞」劉振亞因鼓吹武統言論，被廢止依親居留許可，3月25日壓線搭機離境。

    亞亞返中後，近日接受中國官媒《環球人物》專訪稱，兩個兒子在學校被同學問，「是不是中國來洗人口的那兩個小孩？是不是要跟媽媽一起被趕出台灣了？」兒子被霸凌受到很大創傷，雖然校方禁止學生再這樣詢問，但背後的指指點點、異樣目光依然無法避免。不過，經過「自己兒子的努力」，讓班上大半同學都認為自己是中國人。她還怒嗆：「『台獨』是死路一條，祖國統一勢不可擋。」

    對此，梁文傑表示，亞亞再申請來台探親時，這絕對會成為准否的考量。類似的言論如果在中國的話，「已經會像富察等人一樣被逮捕、拘禁了，但在台灣，我們依照法律與文明程度，不會這麼做，但不要當作台灣政府沒事」。

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