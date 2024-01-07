國民黨：賴清德台南住宅卡位新地王 比不拆萬里違建嚴重百倍

國民黨總統及立委競選平台發言人凌濤，今（7）日在中央黨部舉行「『土地公』賴清德爽占台南未來地王！捷運綠線轉運站加6600坪大公園，賴圖利自己？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2024/01/07 13:33

藍營再控賴清德「新地王」 賴競總：幻想當爆料轉移「包租侯」焦點

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨2024競選發言人凌濤今日召開記者會，揭露相關地籍圖，質疑民進黨總統候選人賴清德位於台南的住宅，地點在安億轉運站正隔壁，走路1分鐘抵達，更面對六千坪大公園，很顯然賴清德的入場時機地段相當精準，也坐擁美景，儼然是先卡位台南未來的「新地王」。

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凌濤批評，賴清德用公共建設來滋養個人資產，絕對比萬里違建宅不拆還嚴重100倍，此案恐將成為選戰關鍵破口，民進黨繼續護航也無法解釋全民對賴清德的質疑。

凌濤說明，賴清德2021年一卸任行政院長，就購買安平區育平街3200萬豪宅；2022年3月漲幅已經超過800萬，去年11月，台南市政府宣布現階段可行性研究期未報告修正且發包合併綜合規劃前期，凌濤指出，該計畫由賴清德當行政院長時發起，一卸任購入土地房產，兩年内核定綜合規劃前期，換言之，賴清德根本是精準在捷運規劃發包前，買在起漲點，賺取暴利。

凌濤今日在記者會上直接公佈「賴美宅」地籍圖以及實景圖指出，捷運安億轉運站佔地遼闊，是未來交通的樞紐，也會做大型商場開發，而賴清德的美宅不僅在安億轉運站正隔壁，走路1分鐘抵達，更面對六千坪大公園，很顯然賴清德的入場時機地段相當精準，也坐擁美景，儼然是先卡位台南未來的「新地王」。

對於民進黨對外說路線還沒有核定？凌濤表示，綠線路線還在討論，目前至少調整五次，但賴清德家旁邊的安億轉運站就是不調，位置精準，不動如山！有公共建設很好，但為什麼賴清德涉偏心自己的資產？狠砸750億元後，自己一年先爆賺800萬元？

凌濤強調，若賴清德用公共建設來滋養個人資產，絕對比萬里違建宅不拆嚴重100倍，也難怪賴清德要求競總、台南市政府、側翼網軍不斷攻擊他，很顯然此案會成為選戰破口，民進黨繼續護航，也絕對無法解釋全民對賴清德的質疑。

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