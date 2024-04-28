網路找兼職援交先買遊戲點數？男招來黑道恐嚇才知上當

刑事局破解色情應召詐騙話術。（記者姚岳宏翻攝）

2024/04/28 15:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕遊戲點數由於銷贓快速、追查不易，除了基本的遊戲點數買賣詐欺，其他「色情應召詐欺」、假交友徵婚」等手法，也會將遊戲點數拿來作為詐騙工具，有一名林姓男子，透過網路交友軟體詢問有無兼職援交，對方卻要求交付遊戲點數序號，最後卻接到黑幫恐嚇，才知上當受騙。

刑事警察局統計，詐騙集團最常使用的點數卡前三名為「APP Store卡」、「MyCard」及「GASH卡」，詐騙集團在取得民眾提供點數卡序號後，至網路購物平台刊登廣告，以低價銷售詐騙取得之點數卡以進行銷贓。

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刑事局今天指出，許多遊戲玩家會購買遊戲點數，強化遊戲內裝備或角色，以此獲得更好的遊戲體驗，但由於易銷贓及追查不易特性，遊戲點數常被歹徒拿來作為詐騙工具。

警方說，日前有名林姓男子，在網路交友軟體認識網友，後續加入對方通訊軟體好友，並向對方詢問有無兼職援交，雙方談妥價錢後，詐騙集團要求民眾購買點數以方便交易，被害人依對方指示購買遊戲點數交付序號後，接到來電顯示自稱竹聯幫的恐嚇，才驚覺受騙，而至派出所報案。

刑事局表示，網路購買遊戲點數或從事交友時應提高警覺，當對方要求買點數並提供序號時，應注意是否為詐騙，如認可疑，應立即撥打165反詐騙專線查證，同時也號召民眾，如在網路上看到相關詐騙，可立即檢舉並分享到刑事警察局「全民反詐 一起說出來」臉書平台，防止更多人受到詐騙危害。「全民反詐 一起說出來」: https://reurl.cc/mr51OM

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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