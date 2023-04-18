高雄正妹遭假「男模」詐買5萬元點數 警及時點破阻詐

高雄正妹遭假「男模」詐買點數，揚言不買就找麻煩，所幸警方及時阻詐5萬元。（民眾提供）

2023/04/18 17:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名20歲梁姓女大生向超商買點數，因神情慌張又拿著手機講個不停，店員察覺不對勁報警處理，女大生向員警表示，網交自稱男模的網友，雙方相約吃飯，不料，赴約前突然接到對方來電，要求幫忙買5萬元遊戲點數，不配合就要找她麻煩，梁女哽咽求助警方，員警告知她是詐騙手法，只需封鎖就沒事，也成功阻詐，保住女大生辛苦打工的血汗錢。

據了解，梁姓女大學生平時下課打工賺生活費，日前好奇使用交友軟體，連結認識自稱當過男模的網友，對方噓寒問暖、相談甚歡，在男網友誘導要求下，梁女將自己的身分證傳給他，「男模」便約吃飯，談好到新興區一家便利商店見面。

請繼續往下閱讀...

梁女前天依約到超商門口，但未見對方現身，不久就接到電話，對方要求她向超商代購5萬元遊戲點數，見面時再還她，還揚言若不配合就找麻煩，令她心生畏懼，趕緊到超商購買點數，被機警的店員發現，報警處理。

女大生見到員警害怕地哭泣，向警方表示擔心個資洩露，一旦對方找麻煩恐波及家人，警方安撫女大生，說明只要封鎖對方即可，並告知這是詐騙手法，保住她辛苦打工的5萬元，梁女才破涕為笑向員警道謝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法