為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中拒裝住警器居六都第一？ 消防局：會了解原因

市議員楊典忠表示，台中市民拒絕安裝住警器人數是六都最高。（記者蘇金鳳攝）

市議員楊典忠表示，台中市民拒絕安裝住警器人數是六都最高。（記者蘇金鳳攝）

2024/05/10 14:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕住警器提升發現火災的效率，市議員楊典忠今天在市議會指出，各縣市政府都全力推廣住戶設置，但是台中市的拒絕裝設住家警報器的人數27154戶，高居六都第一，而市區的獨居老人的住家設置住警器比例遠低於縣區，要求市府了解原因並加強宣導。

副市長鄭照新表示，今年市府有編列預算針對獨居老人、低收入戶、重度身心障礙者、偏鄉等弱勢族群居住場所提供裝設住警器經費。

消防局長孫福佑表示，會去了解民眾拒絕安裝的原因，至於獨居老人為何不願裝，因為長輩認為不知如何使用及維護住警器，也對公部門到住家也相當排斥，會多跟長輩宣傳。

市議員楊典忠指出，住警器的安裝非常重要，但是根據統計，台中市拒絕裝設住家警報器的人數27154戶，高居六都最多，台中縣市剛合併的時候，政府就有在推廣免費裝設，但民眾住家裝設的接受度不高，消防局應該確實了解民眾不願安裝的原因。

另外，楊典忠指出，獨居老人安裝住警器更為重要，台中市社會局列冊獨居老人總數4521人，而家裡有裝設住警器的人數1923人，裝設率只有42.5%，不到一半。

楊典忠表示，以行政區統計， 前3名大安區裝設比例最高，119戶獨老裝了115戶，比例高達96.6%，梧棲區59戶獨老裝了51戶，裝設比例86%，后里區193戶獨老裝了157戶，裝設比例81%。

楊典忠指出，但是有5區獨居老人的住警器安裝率不到兩成，多在市區，分別是中區（12%）、南區（12%）、北區（10%）、南屯區（18%）、潭子區（16%），消防局應對長輩多宣傳安裝的重要性，讓長輩願意安裝。

消防局長孫福佑表示，會了解市民為何拒絕安裝住警器的原因。（記者蘇金鳳攝）

消防局長孫福佑表示，會了解市民為何拒絕安裝住警器的原因。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高市府修訂草案 住宅強制裝住警器
2024/04/14 00:22

高市府修訂草案 住宅強制裝住警器
住宅未裝住警器 高雄擬按次開罰
2024/04/14 05:30

住宅未裝住警器 高雄擬按次開罰

普台教育新高度 學子躍進全美前三頂尖學府！
毒蟲3分鐘燒2回收戶 住警器響起9人及時逃命
2024/03/13 10:07

毒蟲3分鐘燒2回收戶 住警器響起9人及時逃命
桃園觀音住宅起火竄濃煙 住警器大響助她及時逃生
2024/04/07 22:56

桃園觀音住宅起火竄濃煙 住警器大響助她及時逃生
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播