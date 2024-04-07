為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

桃園觀音住宅起火竄濃煙 住警器大響助她及時逃生

住宅用火災警報器及時鳴動警報 立大功。（新坡分隊提供）

住宅用火災警報器及時鳴動警報 立大功。（新坡分隊提供）

2024/04/07 22:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市觀音區今（7日）上午11點40分發生住宅火警，該住宅為5層樓集合住宅，近午2樓客廳沙發突然冒火，屋主女兒當時在房間休息未發現異狀，所幸屋內的住宅用火災警報器發揮功效，第一時間及時發生警報聲響，屋主女兒才發覺客廳已佈滿濃煙，立即逃生家門外，成功避難。

屋主女兒表示，火警發生時僅有她1人在家，當時有將行動電源放在沙發位置充電，不明原因造成該處起火，所幸住宅有安裝住警器，偵測濃煙後立即鈴聲大作，她聽聞警示音，發現客廳已佈滿濃煙，立即逃生門外，並求救消防隊及呼叫鄰居協助。

鄰居聽聞呼救也熱心協助，使用乾粉滅火器將沙發位置火源成功撲滅，當消防人員抵達後，再次確認火源撲滅且人員皆安全逃生，這才鬆了一口氣。

屋主得知住家火燒厝立即返家，除了向熱心協助滅火的鄰居道謝，更感謝新坡消防隊於2019年發放安裝住警器，多虧住警器第一時間偵測到濃煙並發出警報，否則若發生火警，女兒獨自1人在家休息，如未立即發現，後果不堪設想。

桃園市消防局第三隊新坡分隊分隊長吳興黌表示，桃園消防局積極推廣安裝住警器，即是希望民眾在火災發生時，住警器能及早提醒應變逃生，鼓勵民眾裝設住警器，方能於不慎發生火警時，發出警報及早應變，保護全家生命財產安全。

至於住宅用火災警報器申請對象擴大至一般民眾皆可申請，每戶（限獨棟房屋）可申請1顆住警器，為幫助家裡提早發現火災和逃生，桃園市消防局近年提供便民服務，請符合資格的民眾可至鄰近消防單位申請住宅用火災警報器，也可至各大通路購買，期許透過民眾共同努力防範，將火災風險損害降至最低。

住宅火警客廳沙發燃燒情形。（新坡分隊提供）

住宅火警客廳沙發燃燒情形。（新坡分隊提供）

住宅用火災警報器及時鳴動警報 立大功。（新坡分隊提供）

住宅用火災警報器及時鳴動警報 立大功。（新坡分隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南民宅火災住警器發揮功用 5人幸運逃生
2024/03/07 10:40

台南民宅火災住警器發揮功用 5人幸運逃生
高雄透天厝清晨火警 一家5口及時逃生
2023/12/21 11:09

高雄透天厝清晨火警 一家5口及時逃生

塞、啾、癢！對抗換季過敏拒當溫室花朵
桃園婦出門忘關爐火釀災 住警器大響鄰居報警及時滅火
2024/03/03 23:31

桃園婦出門忘關爐火釀災 住警器大響鄰居報警及時滅火
毒蟲3分鐘燒2回收戶 住警器響起9人及時逃命
2024/03/13 10:07

毒蟲3分鐘燒2回收戶 住警器響起9人及時逃命

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播