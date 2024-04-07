桃園觀音住宅起火竄濃煙 住警器大響助她及時逃生

住宅用火災警報器及時鳴動警報 立大功。（新坡分隊提供）

2024/04/07 22:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市觀音區今（7日）上午11點40分發生住宅火警，該住宅為5層樓集合住宅，近午2樓客廳沙發突然冒火，屋主女兒當時在房間休息未發現異狀，所幸屋內的住宅用火災警報器發揮功效，第一時間及時發生警報聲響，屋主女兒才發覺客廳已佈滿濃煙，立即逃生家門外，成功避難。

屋主女兒表示，火警發生時僅有她1人在家，當時有將行動電源放在沙發位置充電，不明原因造成該處起火，所幸住宅有安裝住警器，偵測濃煙後立即鈴聲大作，她聽聞警示音，發現客廳已佈滿濃煙，立即逃生門外，並求救消防隊及呼叫鄰居協助。

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鄰居聽聞呼救也熱心協助，使用乾粉滅火器將沙發位置火源成功撲滅，當消防人員抵達後，再次確認火源撲滅且人員皆安全逃生，這才鬆了一口氣。

屋主得知住家火燒厝立即返家，除了向熱心協助滅火的鄰居道謝，更感謝新坡消防隊於2019年發放安裝住警器，多虧住警器第一時間偵測到濃煙並發出警報，否則若發生火警，女兒獨自1人在家休息，如未立即發現，後果不堪設想。

桃園市消防局第三隊新坡分隊分隊長吳興黌表示，桃園消防局積極推廣安裝住警器，即是希望民眾在火災發生時，住警器能及早提醒應變逃生，鼓勵民眾裝設住警器，方能於不慎發生火警時，發出警報及早應變，保護全家生命財產安全。

至於住宅用火災警報器申請對象擴大至一般民眾皆可申請，每戶（限獨棟房屋）可申請1顆住警器，為幫助家裡提早發現火災和逃生，桃園市消防局近年提供便民服務，請符合資格的民眾可至鄰近消防單位申請住宅用火災警報器，也可至各大通路購買，期許透過民眾共同努力防範，將火災風險損害降至最低。

住宅火警客廳沙發燃燒情形。（新坡分隊提供）

住宅用火災警報器及時鳴動警報 立大功。（新坡分隊提供）

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