台南民宅火災住警器發揮功用 5人幸運逃生

台南市北門區蘆竹溝1戶住有5人的透天厝，今天（7日）凌晨發生火警，消防員救出受困3樓的媽媽和幼兒。（民眾提供）

2024/03/07 10:40

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區蘆竹溝1戶住有5人的透天厝，今天（7日）凌晨發生火警，屋主在各居室自行裝有8顆住宅用火災警報器，才能在深夜睡夢中第一時間逃生並叫醒家人關緊房門避難，最後由消防隊員平安救出4人，算是不幸中的大幸。

今天凌晨1點39分這戶透天厝發生火災，陳姓屋主在睡夢中突被住宅用火災警報器鳴叫聲驚醒，趕緊起床查看，發現一樓廚房起火燃燒且屋內已充滿濃煙，他快速朝戶外逃生、報案並大聲呼叫樓上的家人逃生。

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但住在二樓的1對小兄妹及三樓的妻子和幼童卻因濃煙向上狂竄，導致無法下樓逃生，只能關閉房門在2樓及3樓的房間內等待消防隊救援。

台南市消防局第三救災救護大隊立刻派遣北門、學甲、佳里等26車54人趕往搶救，消防員抵達後立即架梯破壞門窗先行將受困二樓濃煙中的2名小朋友救出，同步指派搜救小組由一樓進入屋內及由一樓車庫上方架梯搶救，趕緊將受困於三樓狀況危急的媽媽及1名幼兒救下送醫。

南市消防局長李明峯說，屋主相當具有防災概念，在家裡一至三樓的所有居室、走道共計安裝了8顆住警器，才能在睡眠中第一時間藉由住警器的警報聲獲知火災發生快速逃生及呼叫家人進行避難，進而確保了自己全家5人的生命安全。

第三大隊指出，全國住宅火災起火原因第1名就是電器因素、第2名為炊事不慎，民眾須特別注意電暖器及電熱毯等高功率電器的使用安全，並注意延長線不要過負載使用。如在家中炊事煮食，亦應養成「人離火熄」習慣，並選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能爐具，來保護全家的生命財產安全。

消防員架梯救出受困的小朋友。（民眾提供）

消防員架梯救出受困的小朋友。（民眾提供）

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