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桃園婦出門忘關爐火釀災 住警器大響鄰居報警及時滅火

平鎮7旬老婦人出外忘關煮菜爐火冒煙起火，幸好家裡住警器警鈴大作，鄰居驚嚇打119滅火。（桃巿消防局提供）

平鎮7旬老婦人出外忘關煮菜爐火冒煙起火，幸好家裡住警器警鈴大作，鄰居驚嚇打119滅火。（桃巿消防局提供）

2024/03/03 23:31

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區2日發生民宅火警，73歲馮姓老婦人疑似出門不慎忘記關閉1樓廚房煮菜爐火，鍋子燒焦起火冒煙，因家裡住警器警鈴大作，鄰居聽見高分貝警鈴聲音，紛紛出門查看，驚見大量濃煙由鄰居2樓透天厝竄出，嚇得連忙撥打119求救，所幸只是民宅廚房煮菜燒焦，讓鄰居發現及時報案，未造成人員傷亡。

據消防署統計，今年1月全國火災概況統計分析，電氣因素、遺留火種及爐火烹調是造成建築物火災前3名，而起火建築物類型及處所，又以獨立住宅的廚房及臥室最多，許多火災皆由於家中的火災初期未被及時發現和處理所引起，因此，桃園市消防局呼籲市民平時應多加強對於火災的安全意識，宣導自行安裝住宅用火災警報器有助於火災發生初期的警報及應變。

復旦消防分隊長姜驎容提醒，安裝住宅用火災警報器能幫助民眾及早發現火災，即時滅火或逃生，有效提升住家安全，住宅用火災警報器申請對象擴大至一般民眾皆可申請，每戶可申請一顆住警器，為幫助家裡提早發現火災和逃生，桃園市消防局近年提供便民服務，請符合資格的民眾可至鄰近消防單位申請住宅用火災警報器，也可至各大通路購買，期許透過民眾共同努力防範，將火災風險損害降至最低。

優先補助對象：獨居長者（65歲以上）、身心障礙、低（中）收入戶，以狹小巷弄（紅區）周邊、起火戶周邊、住宅式宮廟等；以及老舊社區，如眷村及透天厝，未達設置火警自動警報設備的餐廳、小吃店小型工廠等存有易燃物場所。

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