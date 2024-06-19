遭「二一退學」成詐騙新手法 台師大急發公告提醒

台師大有學生收到遭到「二一退學」簡訊。（台師大提供）

2024/06/19 15:49

〔記者楊綿傑／台北報導〕詐騙之手伸向大學生！近日台師大有學生收到遭到「二一退學」簡訊，要求點擊轉學考連結處理，學生警覺之下向專責導師詢問，證實為詐騙手法。台師大表示，已分別向教育部及反詐騙專線通報，並透過師長向學生宣導，學校並無二一或三二退學制度，遇到可疑訊息要先向學校查證。

目前正是學期末，學生都關心期末成績，詐騙集團趁機發送簡訊給學生，由「師範大學學務處」所發送，內容提到「XXX同學好，因本校有連續二學期學業成績三分之二學分不及格者，則勒令退學，提醒同學欲參與本校轉學考報名至7/20（一）止」等語，並附上一長串連結。

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台師大學務處專責導師辦公室執行長黃志祥進一步說明，近日有位同學接到簡訊，署名是「師範大學」，內容是學務處提醒學生要被二一退學，還附上轉學考的網址，請學生點選，學生感到困惑詢問系上專責導師，於是發現這起詐騙案件。

黃志祥分析，簡訊有3項問題，首先是校方都稱「台師大」而非「師範大學」，校名有問題；而二一、三二退學制度校方早在2011年就取消了；網址內雖參雜某所私立大學英文名，但開頭僅有http，應為https才對。學生若上當恐遭詐騙個資或金錢。

黃志祥表示，針對此事，校方立即向教育部做校安通報，也向內政部警政署反詐騙專線檢舉，同學以此案例做成圖卡、訊息，透過學校師長、班代廣發，向同學做宣導。

台師大提醒訊息中指出，近期有詐騙集團仿冒學校行政人員發訊息給大家，表示若同學有學分二一不及格，會被勒令退學，要同學參加轉學考，接著附上網址。

訊息也提到，首先，台師大沒有二一或三二退學制度。如果不幸被二一了，請趕快找學導、專導，老師會提供相關協助。第二，遇到任何訊息，請先三思，不確定就聯絡學校人員（或165 反詐騙諮詢專線）進行確認，多個動作就是給自己多一層保護。第三，不明簡訊、信件、訊息所夾帶的網址，不要點開。

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