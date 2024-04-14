住宅未裝住警器 高雄擬按次開罰

高雄市消防局修訂「高雄市火災預防自治條例」草案，納入住宅強制裝設住警器。（記者陳文嬋攝）

2024/04/14 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市消防局修訂「高雄市火災預防自治條例」草案，納入住宅強制裝設住宅用火災警報器（住警器），依規定位置至少安裝一顆，勸導未改善可罰六千至三萬元，草案已送市議會審議，待通過後送中央核定，預計公告一年內實施。

高雄市去年發生火警一四二四件，五樓以下住宅火警二六二件造成八人死亡，今年一至三月發生火警三七五件，五樓以下住宅火警七十件造成二人死亡，尤其透天厝、公寓、平房等多為連棟式建物，全市五樓以下住宅約六十七萬七千戶，尚有五萬二千戶未申設住警器。

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草案納入住宅場所應設置住警器，依規定位置至少安裝一顆，經通知限期改善未完成，可處六千元至三萬元，得按次處罰至改善為止；並新增主管機關可公告指定裝設住警器場所，如曾經發生火警建物等，以因應未來若有新型態具有風險性場所，消防局可快速納入管制規範。

此外，有鑑於台北林森錢櫃KTV大火造成六人喪命，營業場所違反消防安全不再給予限期改善，比照交通違規改為逕行舉發，規避、妨礙或拒絕檢查提高罰則，可開罰六千至十萬元。

草案另修正營業場所未設置住警器，可處二萬至十萬元；非供營業使用場所如出租住宅應裝設住警器，違者可處一萬至十萬元，均得按次處罰至改善為止。

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