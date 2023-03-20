與正妹網友約炮要買遊戲點數 警點破：攏是假！

章男（左2）在網路遇正妹相約援交，員警王品淞（左1）耐心解說，成功阻止假援交真詐騙案。（圖：警方提供）

2023/03/20 09:43

〔記者王俊忠／台南報導〕1名章姓男子在LINE上認識1名正妹女網友，章男見女網友照片面容姣好，一時難忍慾火，就以2千元代價約定援交。昨（19）日晚間8時許跑到超商買遊戲點數，不料，對方竟又說「見面要買點數5萬元當保證金」。章男猶豫之際、恰行經台南市警二分局博愛派出所，鼓起勇氣進入詢問員警，員警當場點破這是騙局！

26歲章姓男子在LINE結識1名女網友，昨（19）日晚間8時許兩人相約2000元代價援交，女網友在LINE上說因最近風聲較緊，對於第1次邀約援交不直接收現金，會擔心警察過來釣魚，希望章男去超商買2000元遊戲點數作為訂金，見面滿意後可直接去她的套房辦事。因為章男看到對方照片是位正妹美女，讓他失去理智判斷，依女網友LINE指示、興沖沖去買遊戲點數2000元準備交易、「鬆一下」。

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不料，對方竟又說「見面要先買點數5萬元作為保證金」，章男猶豫之際、剛好路過南市警二分局博愛派出所，他鼓起勇氣進入派出所詢問，馬上被員警王品淞識破，員警耐心解說網路援交的詐騙案例，勸章男打消與女網友約炮的念頭，免於冤枉失財。

南市警二分局表示，會要求以遊戲點數支付網友見面或是援交費用，百分之百是詐騙，詐騙集團會以確認是否為警察辦案、身分驗證、保證金等理由，要求購買遊戲點數，呼籲民眾提高警覺，切勿透露個資給對方，更不要聽信任何理由購買遊戲點數，若發現可疑，可撥打165反詐騙專線查證或110報案，以防感情財物兩頭空。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

章姓男子在LINE結識正妹網友相約援交對話。（圖：警方提供）

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