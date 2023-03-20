為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    與正妹網友約炮要買遊戲點數 警點破：攏是假！

    章男（左2）在網路遇正妹相約援交，員警王品淞（左1）耐心解說，成功阻止假援交真詐騙案。（圖：警方提供）

    章男（左2）在網路遇正妹相約援交，員警王品淞（左1）耐心解說，成功阻止假援交真詐騙案。（圖：警方提供）

    2023/03/20 09:43

    〔記者王俊忠／台南報導〕1名章姓男子在LINE上認識1名正妹女網友，章男見女網友照片面容姣好，一時難忍慾火，就以2千元代價約定援交。昨（19）日晚間8時許跑到超商買遊戲點數，不料，對方竟又說「見面要買點數5萬元當保證金」。章男猶豫之際、恰行經台南市警二分局博愛派出所，鼓起勇氣進入詢問員警，員警當場點破這是騙局！

    26歲章姓男子在LINE結識1名女網友，昨（19）日晚間8時許兩人相約2000元代價援交，女網友在LINE上說因最近風聲較緊，對於第1次邀約援交不直接收現金，會擔心警察過來釣魚，希望章男去超商買2000元遊戲點數作為訂金，見面滿意後可直接去她的套房辦事。因為章男看到對方照片是位正妹美女，讓他失去理智判斷，依女網友LINE指示、興沖沖去買遊戲點數2000元準備交易、「鬆一下」。

    不料，對方竟又說「見面要先買點數5萬元作為保證金」，章男猶豫之際、剛好路過南市警二分局博愛派出所，他鼓起勇氣進入派出所詢問，馬上被員警王品淞識破，員警耐心解說網路援交的詐騙案例，勸章男打消與女網友約炮的念頭，免於冤枉失財。

    南市警二分局表示，會要求以遊戲點數支付網友見面或是援交費用，百分之百是詐騙，詐騙集團會以確認是否為警察辦案、身分驗證、保證金等理由，要求購買遊戲點數，呼籲民眾提高警覺，切勿透露個資給對方，更不要聽信任何理由購買遊戲點數，若發現可疑，可撥打165反詐騙專線查證或110報案，以防感情財物兩頭空。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    章姓男子在LINE結識正妹網友相約援交對話。（圖：警方提供）

    章姓男子在LINE結識正妹網友相約援交對話。（圖：警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    遊戲點數恐成洗錢工具 江永昌籲納管
    2023/03/09 13:30

    遊戲點數恐成洗錢工具 江永昌籲納管
    誆稱想逃離烏克蘭戰爭 七旬翁昏頭為見「真愛」買點數
    2023/01/21 10:27

    誆稱想逃離烏克蘭戰爭 七旬翁昏頭為見「真愛」買點數
    買賣遊戲點數詐騙增2成 提供帳戶代儲賺價差也遭詐
    2022/12/04 14:47

    買賣遊戲點數詐騙增2成 提供帳戶代儲賺價差也遭詐
    她滿手現金遭誤認車手 警一問竟是被騙買點數險失金
    2022/07/05 17:49

    她滿手現金遭誤認車手 警一問竟是被騙買點數險失金
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播