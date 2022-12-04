買賣遊戲點數詐騙增2成 提供帳戶代儲賺價差也遭詐

被害人與歹徒的詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

2022/12/04 14:47

〔記者姚岳宏／台北報導〕疫情影響下，宅經濟成為主流，越來越多人利用手機玩網路遊戲，詐騙集團也搭順風車，針對網路遊戲點數及虛擬寶物進行詐騙，警方統計，今年至11月27日這類詐騙發生608件，較去年同期492件成長幅度達2成多，其中8成被害人年齡層分布於20至49歲，值得注意的是，和去年同期比較，未滿20歲的被害人數也成長1成多，家長務必多注意家中孩子的上網情形。

中部地區李姓女子接到警方聯繫，指稱李女帳戶遭警示，李女十分詫異，表示該帳戶平時提供給尚在就讀高中的女兒使用，詢問後才知女兒兼職網路遊戲代儲及代買虛擬寶物等以賺取價差。

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李女女兒表示，今年8月有網友看到她於臉書社團刊登的代儲廣告，主動聯繫並表示欲交易價值新台幣10萬元的遊戲幣，要求在遊戲交易平台進行交易，她認為有遊戲交易平台保障，不疑有他，遂在平台進行交易，當時銀行帳戶也確實有交易款項進帳，沒想到相隔幾天媽媽就接到通知該銀行帳戶遭警示。

警方了解發現，原來是有網友向無辜買家販售遊戲幣，並請無辜買家匯款至李女帳戶，李女女兒確認有收到錢，就依約定支付遊戲幣，沒想到支付對象卻是詐騙集團，她不僅拿不到交易款項、損失遊戲幣，連媽媽所有的帳戶都受到警示，這是典型的第三方詐騙。

另有北部地區陳姓男子，平時有玩宮鬥題材手遊的習慣，長期「練功」下，等級及儲值遊戲點數的帳號價值約3萬5千元，後來因遊戲改版，以低價3萬元出售該帳號，不到一天就有買家主動聯繫。

一開始陳男想便宜行事，僅提供自己的銀行帳號並請買家直接匯款，買家以擔心被騙為由，提議在遊戲交易平台進行交易，並貼心提供遊戲交易平台網址。

沒想到買家所稱的第三方交易平台，卻讓陳男一步步掉入詐騙的陷阱。陳男配合在買家提供的交易平台開戶，輸入要販售的遊戲帳號及密碼，隨即平台介面顯示交易成功，確認該款項入帳，沒想到陳男要提現時，平台客服卻通知陳男註冊時提供的銀行帳號有誤，故交易平台帳戶遭凍結無法提款。

陳男為解除凍結的平台帳戶，依客服人員指示匯款同樣交易金額3萬元至官方「儲值帳戶」。豈料沒等到帳戶解凍，網站又顯示交易錯誤，帳戶再次凍結，詢問客服表示陳男輸入錯誤的交易金額，第2次錯誤需要帳戶金額的4倍才能解凍，陳男又急忙匯款新台幣24萬元，系統顯示翌日中午12時會撥款至陳男指定帳戶，等到陳男查證該款項沒入帳，且聯繫不到客服才驚覺被騙。

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