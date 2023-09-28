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三國群英幫阻詐！新北刑大「豹隊長」現身遊戲官網

新北市刑大吉祥物豹隊長現身宇峻奧汀官網宣導防詐。（記者徐聖倫翻攝）

新北市刑大吉祥物豹隊長現身宇峻奧汀官網宣導防詐。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/28 23:02

〔記者徐聖倫／新北報導〕三國群英幫阻詐！知名遊戲公司宇峻奧汀旗下遊戲IP「三國群英傳」是膾炙人口的老招牌，新北市刑警大隊根據統計，全台接觸手遊人口佔總人口7成左右，於是協請宇峻奧汀為阻詐出力，在官網放上新北市刑大吉祥物「豹隊長」與防詐警語，期望能透過遊戲公司影響力，將防詐觀念更深植人心。

據悉全台除7成人口曾接觸手遊，每日玩手遊的人口更達4成，而國內知名自主研發遊戲廠商宇峻奧汀多樣化的遊戲類型全球營運發行，累積會員數突破千萬人，新北市刑大透過公私協力，結合豹隊長的可愛形象，再將防詐警語放置於宇峻奧汀官網，以提升年輕一代民眾的防詐意識。

本次宣導警語以遊戲點數詐騙高度相關，「身份識別需謹慎，點數詐騙不近身。正妹搭訕別開心，小心只是騙點數。點數難換真情種，莫入騙財陷阱中。」以此提醒玩家，確實達成分層分眾宣導的效果。

新北市刑大大隊長蕭瑞豪表示，遊戲點數為詐騙集團進行詐騙及洗錢的金流重要管道之一，為阻斷詐騙集團透過遊戲點數管道進行詐騙及洗錢，為貼近年輕世代故協請宇峻奧汀共同打詐。而民眾若遇詐騙，務必循「冷靜、查證、報警」的防詐三步驟，撥打165或110，或是前往附近派出所求援，以免受騙上當。

為貼近年輕世代，新北市刑大協請宇峻奧汀合作阻詐。（記者徐聖倫翻攝）

為貼近年輕世代，新北市刑大協請宇峻奧汀合作阻詐。（記者徐聖倫翻攝）

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