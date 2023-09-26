群組「潛水」1個月觀察 信心滿滿投資...…還是險遇詐

張男展現手機內該投資機構的高獲利績效，仍被警方識破是假投資技倆。（圖由警方提供）

2023/09/26 13:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子上月加入一個LINE投資群組，他唯恐有詐竟耐心的在群組中「潛水」長達1個月觀察，並私下詢問其他群友獲利成果，昨天他覺得時機成熟決定出手投資，信心滿滿到銀行準備匯款20萬元，因匯款帳戶是外籍移工所有引起行員起疑，進而通知警方到場及時阻詐。

據了解，59歲張男一個月前加入LINE投資群組，由一名自稱「義聯金融」高級專員免費推薦每日穩定獲利股市名單，自認謹慎張男在股票群組中當起潛水客默默觀察了1個月，同時私下詢問群組內不同「投資客」們，每個不認識的人都不吝與張男分享獲利成果，還免費提供10萬元儲值金讓其試操作。

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張男前天見時機成熟決定拿出所有存款20萬元，原本要透過網銀轉帳一次入金，未料轉帳金額超過限制，張男仍不放棄，昨天直接到銀行臨櫃匯款時，行員當下發現，張男要匯款的帳號分行名稱明顯有誤，且詢問該分行得知該帳戶所有人是1名外籍移工，惟張男仍舊不放棄執意匯款金，行員見狀趕緊通知警方。

轄區第二分局立人派出所巡佐洪啟源、警員張博雅到場了解，張男還展現該投資機構的高獲利績效，員警檢視LINE投資群組手法，確認是假投資技倆勸阻，還教導張男要避開任意加好友、群組的所有賺錢訊息，不然到頭來不慎把辛苦錢白白送給詐騙集團，張男這才恍然大悟，即時阻詐。

第二分局長周俊銘表示，詐騙手法日新月異，投資前務必「停、看、聽」，若對方聲稱投資能穩賺不賠務必提高警覺，審慎確認是否透過合法的交易平台或機構，千萬不要貿然聽信，以免受騙上當，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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