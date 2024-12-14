每天只睡6小時揭身體7大壞處！專家模擬長相恐變這樣

若每晚只睡6小時，將對身體造成七大壞處，專家模擬25年後長相有如漢娜（見圖）。（圖擷取自Bensons for Beds）

2024/12/14 05:46

首次上稿 00:20

更新時間 05:46

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕睡眠對人體健康至關重要，足夠睡眠可幫助身體和大腦修復和，維持正常生理功能。英國寢具商（Bensons for Beds）和睡眠專家蘇菲（Sophie Bostock）博士合作，製作出名為「漢娜」的模擬人物，揭示人類長期每晚睡不到6小時，過了25年後，身體會有什麼變化，藉以警示大眾睡眠的重要性。

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據《每日郵報》報導，漢娜的設計是基於自2010年以來在學術期刊上發表的19篇研究睡眠不足對身體影響的論文，而漢娜被設定為1位來自2050年45歲的英國女性，她患有慢性背痛、頭髮稀疏、皮膚下垂、雙腿腫脹和眼睛紅腫，另她的手臂和腿部肌肉也較萎縮，加上免疫系統低落，漢娜相當容易罹患流感。

根據漢娜模擬圖指出，睡眠不足6小時，經過25年後，共對身體造成7大壞處，體重上升、部分記憶喪失、膠原蛋白流失、腿部腫脹、慢性背痛、髮量稀疏、免疫系統變差。

依據漢娜預測圖，睡眠不足大腦減少分泌瘦體素改由增加胃促生長素，這使得大腦像是被注射了「食慾興奮劑」，致使漢娜體重上升、腹部附近開始鼓起。

睡眠不足也是肌肉萎縮的主因，導致漢娜肌肉萎縮開始駝背、慢性背痛。長期睡眠不足會阻礙頭皮的血液循環，促使髮量稀疏。長期睡眠不足會提高皮質醇等壓力荷爾蒙的水平，可能導致心臟病，心臟病會減慢全身的血液流動，導致腳、腳踝和腿部積水。

在睡眠期間，生長激素和其他化學物質會被釋放，對於緩解疼痛和治癒身體的免疫系統至關重要；睡眠時，人體會產生膠原蛋白，有助於保持皮膚光滑，也是皮膚的主要組成部分。而睡眠不足時會分泌「皮質醇」，使我們保持清醒；人體在睡眠時，大腦減少了外部刺激，進而記住睡前發生的事物，如果睡眠不足，將會影響大腦中產生新記憶的「海馬迴」，使得部分記憶喪失。

研究指出，「由於忙碌的現代生活方式以及對智慧手機的痴迷，人們經常熬夜到凌晨，這使得人類喪失更多睡眠。因此，到了2050年，睡眠不足將導致大量嚴重的慢性健康問題，就像漢娜所呈現的那樣」。

專家建議，成年人每晚的睡眠時間為7至9小時，而睡眠時間少於7小時的成年人更容易出現健康問題。

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