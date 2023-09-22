打詐彰化隊1~9月狂抓詐欺犯336人 阻詐近3億元

彰化縣警局1~9月攔阻詐騙匯款693件，攔阻金額高達2億9611萬元，保住民眾的血汗錢。（圖由警方提供）

2023/09/22 15:51

〔記者湯世名／彰化報導〕打詐彰化隊！彰化縣警局打擊詐欺全力出擊，今年執行5次打詐專案，查緝詐欺犯多達336人，1~9月攔阻詐騙匯款693件，攔阻金額則高達2億9611萬元，曾獲行政院長陳建仁頒發「懲詐英雄」及「識詐楷模」獎項，近期還獲選國家警光獎，成效亮眼。

彰化縣警局刑警大隊副大隊長張安進指出，近來不少網友為愛投資，遭虛擬網友欺騙感情，詐騙集團誘導民眾，將積蓄拿來投資，以共築未來美好生活為誘因，殊不知是詐騙伎倆，不僅假老婆人間蒸發，投資也血本無歸。為此，「打詐彰化隊」召集人、縣長王惠美還特別錄製防詐宣導短片，提醒民眾網路交友要小心，只要對方提到借錢、匯錢、代繳或投資，一定就是詐騙。不要聽信網友的話、不透露個人資料、不傳送私密照片。

請繼續往下閱讀...

刑警大隊統計，縣警局今年迄今執行5次打詐專案，共查緝詐欺集團68件336人，查扣現金1050萬857元，車子6輛共價值538萬元，房屋1處價值1030萬元，查扣總價值2618萬857元。因各項成績優異，今年5月29日行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領研討會」，獲行政院長陳建仁頒發「懲詐英雄」及「識詐楷模」獎項，近期還獲選112年國家警光獎，深獲各界肯定。

張安進指出，造成民眾財損最高的是「假投資詐騙」，詐騙集團常透過臉書、IG、私人LINE群組招募投資客，這些大家慣用的臉書或LINE社群軟體，上面顯示的名稱及肖像照片都是可以任意修改成跟投資領域相關的名人。警察局長張國雄則提醒民眾投資方式要慎選，只要聽到快速回本、保證獲利、穩賺不賠等話術，一定就是詐騙，千萬不可聽信網友、投資老師、助理的建言投資，切記不加入網路標榜名人投資的群組，就能遠離詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

彰化縣警局1~9月攔阻詐騙匯款693件，攔阻金額高達近3億元，員警與行員功不可沒。（圖由警方提供）

彰化縣警局今年共查緝詐欺集團336人，查扣現金1050萬857元，還有市價400多萬元的名車。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法