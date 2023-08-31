假冒超商主管教育店員「防詐」 騙遊戲點數爽撈40萬

警方逮捕31歲李姓男子。（記者鄭景議翻攝）

2023/08/31 16:54

〔記者鄭景議／台北報導〕31歲李姓男子假冒四大超商幹部或主管，隨機撥打門市電話，向店員說要「教育防詐預刷點數」，要求店員刷出遊戲點數條碼，告知密碼，不少店員信以為真，受騙上當，全台至少超過50店家受害。刑事局偵四大隊警方獲報後成立專案小組，陸續拘提主嫌31歲李男等3人到案，依涉犯刑法加重詐欺罪，移送台北地檢署偵辦。

警方調查，李男無業，曾在超商打工，熟知超商內控機制，今年1月起以稽核門市名義，隨機打電話到超商，自稱是公司主管，告訴店員要「教育防詐」，要求店員操作刷出遊戲點數條碼，回報帳號密碼，藉此詐取遊戲點數。李男都挑選凌晨時段測試，店長往往不在現場，不少店員受騙，李男每次犯罪得手5000到4萬元不等金額，合計不法所得約40萬元。

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李男透過35歲蕭男取得移工卡門號，用來撥打電話規避警方查緝，詐騙得手後，再要29歲陳男在星城online創帳號用點數購買星城幣，轉賣幣商兌現。

警方調查後，7月17日及8月25發動兩次拘提行動，逮捕3人到案，在李男住處查扣手機5支、平板1台、筆電1台、安非他命2小包、現金2萬300元等證物。3人到案後坦承犯案，聲稱詐騙所得都拿來買毒品，警方訊後將3人移送台北地檢署複訊，李男經檢察官複訊後裁定5萬元交保候傳。

刑事局警方為防止這類案件再度發生，8月10日主動邀集4大超商業者研商防詐機制、交流情資，協助業者強化教育訓練，針對部分遊戲點數儲值漏洞等機制性問題，也將邀集相關主管部會研議改善措施。

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