男子假借填問卷騙走心儀女學生個資跟蹤又偷拍 逾500人受害

馮男生曾在學校外徘徊偷拍被判坐牢罰款，今早再次被判監刑；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/08/30 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一名男子多次在各國中、高中及大學外徘徊，一看到心儀女學生，便謊稱是教育或政府機構人士，再利用問卷調查得手女學生個資，後不斷騷擾甚至偷拍對方。

據《中國報 》報導 ，一名曾任財務規劃師的馮男時常在學校附近徘徊，並假借問卷調查，得手心儀女學生個資，後傳多封簡訊騷擾對方，受害人數超過500位。

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據文章指出，該男子在2017年開始就利用問卷調查來欺騙女學生獲取個資並跟蹤偷拍，而近期有一名女學生受到馮男騷擾後，因此打算停止與對方交談，但卻被馮男透過問卷得知理想大學，馮男再利用該大學校友身分，檢查女學生是否註冊該大學電郵，確認後再傳訊「我知道妳上哪間大學」。但這舉動讓女學生不堪被騷擾，立即報警，馮男才因此落網，在今日被判處1年6個月徒刑。

警方在接獲通報後，聯合4個警署，花費600小時調查後，對馮男提起21項指控。檢方指出，馮男2017年就用相同手法騷擾、跟蹤16歲女學生，還在20分鐘內偷拍58張照片；同年10月在校外偷拍女學生；同年又偷拍女子裙底；2019年因偷拍女子坐牢3個月、罰款新幣8000元（約新台幣18萬）。

檢方怒斥馮男就算因偷拍丟掉理專工作仍持續犯案，造成學校師生人心惶惶，法官最終在今日判處馮男1年6個月徒刑，並希望他出獄後接受治療，「別再惹麻煩」。

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