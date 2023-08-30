為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

男子假借填問卷騙走心儀女學生個資跟蹤又偷拍 逾500人受害

馮男生曾在學校外徘徊偷拍被判坐牢罰款，今早再次被判監刑；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

馮男生曾在學校外徘徊偷拍被判坐牢罰款，今早再次被判監刑；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/08/30 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一名男子多次在各國中、高中及大學外徘徊，一看到心儀女學生，便謊稱是教育或政府機構人士，再利用問卷調查得手女學生個資，後不斷騷擾甚至偷拍對方。

據《中國報 》報導 ，一名曾任財務規劃師的馮男時常在學校附近徘徊，並假借問卷調查，得手心儀女學生個資，後傳多封簡訊騷擾對方，受害人數超過500位。

據文章指出，該男子在2017年開始就利用問卷調查來欺騙女學生獲取個資並跟蹤偷拍，而近期有一名女學生受到馮男騷擾後，因此打算停止與對方交談，但卻被馮男透過問卷得知理想大學，馮男再利用該大學校友身分，檢查女學生是否註冊該大學電郵，確認後再傳訊「我知道妳上哪間大學」。但這舉動讓女學生不堪被騷擾，立即報警，馮男才因此落網，在今日被判處1年6個月徒刑。

警方在接獲通報後，聯合4個警署，花費600小時調查後，對馮男提起21項指控。檢方指出，馮男2017年就用相同手法騷擾、跟蹤16歲女學生，還在20分鐘內偷拍58張照片；同年10月在校外偷拍女學生；同年又偷拍女子裙底；2019年因偷拍女子坐牢3個月、罰款新幣8000元（約新台幣18萬）。

檢方怒斥馮男就算因偷拍丟掉理專工作仍持續犯案，造成學校師生人心惶惶，法官最終在今日判處馮男1年6個月徒刑，並希望他出獄後接受治療，「別再惹麻煩」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
驚！印度女學生遭摩天輪甩出懸掛空中 驚悚畫面曝光
2023/08/29 20:36

驚！印度女學生遭摩天輪甩出懸掛空中 驚悚畫面曝光
網路霸凌一天400元！中國男子靠「專業代罵」賺錢 下場GG
2023/08/27 17:43

網路霸凌一天400元！中國男子靠「專業代罵」賺錢 下場GG

金屬中心與中鋁等13家業者 成立循環鋁共榮聯盟
臉書瘋狂恐嚇騷擾女子7、8年！ 恐怖男下場曝光
2023/08/03 00:51

臉書瘋狂恐嚇騷擾女子7、8年！ 恐怖男下場曝光
纏著女店員胡言亂語1小時 醉酒男「滋擾」店家挨罰
2023/03/22 13:21

纏著女店員胡言亂語1小時 醉酒男「滋擾」店家挨罰

PP石墨烯超級品牌週 激殺超低優惠！
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播