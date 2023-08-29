女富商癡戀高富帥夢一場！50女暈船受害 失金逾億元

吳男為首的詐騙集團假冒成高富帥基金經理人，專挑未婚熟女下手，初估全台至少50人受害，失金逾億元。（民眾提供）

2023/08/29 11:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一名經商有成的女富商，年紀逾40歲仍是小姑獨處，她透過網路交友結識一名酷愛健身的基金經理人，還把自己賺來的千萬辛苦錢交給對方投資，沒想到黃金單身漢是詐騙集團假冒，還害自己淪為詐欺共犯，刑事局電偵大隊循線破獲吳男為首的詐騙集團，初估全台至少50名女子受害，失金達上億元。

警方指出，31歲吳姓男子為首的詐騙集團，透過Telegram、IG、臉書等社群軟體，打造高、富、帥基金經理人形象，再以交往為前提誆騙被害女子，等被害女子陷入感情漩渦，再鼓吹她們到假投資平臺註冊開戶，並偽造匯款紀錄及假投資平臺投資明細，取信被害女子有鉅額款項在她們名下專戶。

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期間，吳男等人指示旗下小弟要跟這些渴望愛情的被害女子保持「熱度」，不但要噓寒問暖，更從網路盜取大量帥男健身、郊遊的照片，取信被害女子沒有愛不對人，幾個月後，吳男再誆稱投資獲利豐碩欲出金，要求被害女子提供網路銀行帳號、密碼以利轉帳，吳男等人再利用被害女子帳戶，提供其他詐騙被害人匯款或非法洗錢所用。

刑事局電偵大隊獲報後與保二刑大偵三隊、仁武警分局共組專案小組，從去年底陸續前往高雄市鳳山區、台中市太平區、沙鹿區等地高級住宅區發動搜索，順利逮捕吳男共10人到案，並查扣作案用手機21支、SIM卡9張、現金20萬元、教戰手冊、電腦、金融帳簿10本等證物，訊後依詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪送辦。

警方破獲吳姓男子為首的感情詐騙集團。（民眾提供）

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