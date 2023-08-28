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郭台銘豪稱當選保證讓台灣GDP翻倍 胡采蘋：不是詐騙集團廣告？

郭台銘宣稱若當選，可讓台灣GDP翻倍成長，引發外界討論。（記者羅沛德攝）

郭台銘宣稱若當選，可讓台灣GDP翻倍成長，引發外界討論。（記者羅沛德攝）

2023/08/28 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨（27日）晚在高雄造勢時，宣稱「我懂財經！我保證我至少能讓台灣GDP倍增！加一倍啦！」對此，「財經網紅」胡采蘋忍不住懷疑：「這真的不是詐騙集團廣告嗎？」

郭台銘27日晚參加「主流民意大聯盟」高雄造勢活動時，宣稱自己是唯一懂財經的參選人，他若當選，有信心讓台灣GDP翻倍成長，並保證勞保基金與健保都不會破產。

對於郭董的說法，胡采蘋在臉書發文質疑，「這真的不是詐騙集團廣告嗎？現在台灣GDP已經頗高了耶，一年八千億美元（約新台幣25.5兆），是要去哪裡再生出八千億美元呀？我剛剛查了一下複利表，如果是4年總統要翻倍的話，台灣要連續4年經濟成長率15%，也才有75%的複合成長，因為網路上的複利表只編到15%了，再高都是騙人吧……」

她接著說：「如果郭董是指8年翻倍，他很篤定他會連任的話，也要連續8年經濟成長率10%以上才能翻倍耶。我是聽到了什麼阿根廷還是土耳其大選的膨風政見嗎？郭董你是真的懂經濟嗎？」

網友紛紛表示，「他的話真的聽聽就好」、「還是一堆人相信喊凍蒜」、「開始懷疑鴻海不是因為他做到這麼大的」、「比股市2萬點還膨風」、「他不需要懂，他只要能騙到會相信他的人投他就好了」、「老闆最會畫大餅，年底就共體時艱」、「感覺不懂財經，倒是很懂如何開空頭支票」。

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