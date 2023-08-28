郭台銘宣布獨立參選2024總統 承諾台灣成「亞洲首富」

2023/08/28 11:22

首次上稿 10:10

更新時間 11:22（新增郭台銘參選聲明全文）

〔記者黃靖媗／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今（28）日於總統府正對面的台北市張榮發基金會召開「主流民意大聯盟記者會」，宣布將投入2024總統大選，並正式展開連署，但他也強調，他的參選是為了促成在野陣營的整合，「在野不整合，便宜賴清德」。郭台銘也喊話，要讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。

郭台銘約於上午10時8分走上台表示，「我，郭台銘，今天要鄭重向各位報告，我決定以總統參選人的身份，投入2024總統大選」。

郭台銘表示，基於對台灣政經局勢的憂心，更基於對台灣民主社會的信念，過去幾個月以來，他一直努力號召在野陣營團結整合，因為只有推出1組最強候選人，才能在大選中勝出，但這段時間來，他們看不到針對國家願景與公共政策，有任何實質的討論，特別是「兩岸和平、國際關係、經濟發展、科技升級」，這些攸關台灣未來前途的決定性方針，至今仍流於空洞的陳述。

郭台銘表示，今天他宣佈參選總統，並全面展開連署，以取得參選資格，就是要代表主流民意，整合國民黨、民眾黨兩黨，他強調，這次連署的意義，不只是支持郭台銘個人，更是支持多數人民所企盼的改變，支持重要公共政策的討論，支持台灣繼續前進的力量，「我的參選，就是要推進在野整合」。

郭台銘也說，台灣未來的總統，需要具有對產業發展的洞察力，也需要有對世界經濟局勢的理解力，更需要有帶領人民走出困局的執行力，企業家治國的時代已來臨，而他是幾位總統參選人中，唯一具備經營管理能力、有近50年實務經驗的企業家，「放眼台灣政壇，舍我其誰？」。

郭台銘表示，給他4年的時間，他保證會為台海帶來未來50年的和平，奠定兩岸深厚的互信，並會讓明年起會計年度經濟成長率超過1倍，也會發展科技與經濟，讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。

郭台銘最後也喊話，他本來沒必要選，但郭台銘所代表的中間聲音卻不能缺席，他期許自己能成為團結的最大公約數，也將繼續邀請在野陣營其他兩位參選人，一起坐下來，「你喝咖啡，我喝奶茶」，一起好好商談國家大事。

郭台銘參選聲明全文如下： 郭台銘參選聲明 2023年8月28日 我最敬愛的2,300萬台灣人民，以及海內外所有愛台灣、捍衛中華民國的同胞們，各位現場的貴賓、媒體朋友，以及觀看這場記者會的各位朋友，大家好！ 我郭台銘，今天要鄭重的向各位報告，我決定以總統參選人的身分，投入2024總統大選。 台銘這一輩子，在創業的路上不斷奮鬥，在科技產業圈的持續打拚，在對慈善志業的拋磚引玉，幾乎絕大多數的時間，都與「政治」沒有直接的關係，也沒有動過「從政」的念頭。 然而，這七年多來，我看著台灣的政經局勢，不管是經濟、國防、外交，逐漸從過往的興盛，逐漸走到懸崖邊上，若不懸崖勒馬，將墜入無法回頭的深淵裡。 我們必須下架民進黨！ 民進黨七年多來的執政，對外，把台灣帶向戰爭的危險，對內，國政方針充滿各種錯誤，無法解決台灣產業發展與人民生活的困境，甚至還掌控媒體，以網軍治國，如此傲慢跋扈，人民已容無可忍，在去年九合一大選中，多數民意已經清楚表達了強烈疑慮和不滿。 這次總統大選，我們一定要下架貪腐無能的民進黨，方能實現政黨輪替的民主真諦，方能讓中華民國的未來重新回到正軌。 基於對台灣政經局勢的憂心，更基於對台灣民主社會的信念，過去幾個月以來，我一直努力號召在野陣營團結整合，因為唯有整合，才能達成目標。 在野候選人和台灣人民都知道，只有主流民意大團結，才能實現我們的理想與目標。遺憾的是，過去三個多月來，在野力量仍然各有計算，整合工作完全沒有進展。 這就是為什麼我在七月底，提出主流民意大聯盟的倡議，因為只有推出一組最強候選人，才能在大選中勝出。 這段時間來，我們也看不到針對國家願景與公共政策，有任何實質的討論，特別是「兩岸和平、國際關係、經濟發展、科技升級」，這些攸關台灣未來前途的決定性方針，至今仍流於空洞的陳述。 今天我宣佈參選總統，並全面展開連署，以取得參選資格，就是要代表主流民意，予以整合藍白兩黨。 因為我堅信，民意永遠大於黨意，公益永遠大於私利。 這次連署的意義，不只表示支持郭台銘個人，更是支持多數人民所企盼的改變，支持重要公共政策的討論，支持台灣繼續前進的力量。 我的參選，就是要推進在野整合。 參選是為了整合，整合才能致勝！ 鴻海集團創辦人郭台銘今宣布將投入2024總統大選，他喊話，要讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。（記者羅沛德攝） 我在此要向全國人民報告，過去這段時間，台銘勤訪基層、傾聽民意，從南到北，從東到西，握過數萬雙勤樸的雙手，看到數十萬渴望改變的眼神，在在告訴我，人民心中的焦慮與不安。 更多基層民眾希望台銘挺身而出，扮演「主導改變」的角色，讓陷入僵局的在野力量，能夠啟動整合，重現生機。 台銘在產業圈具有將近五十年的歷練，深知台灣各項產業的優勢，也充分理解產業圈的應興之處，以及亟需升級的種種細節。 台銘具有豐沛的國際視野，深知在AI人工智慧的新時代，台灣該如何轉型成全世界皆倚重的關鍵角色。 台灣未來的總統，需要具有對產業發展的洞察力，也需要有對世界經濟局勢的理解力，更需要有帶領人民走出困局的執行力。 這是台灣未來總統迫切需要的領導力，企業家治國的時代來臨了。 我郭台銘，在幾位總統候選人當中，是唯一具備經營管理能力的企業家。是一位擁有將近五十年實務經驗的企業家──放眼台灣政壇，舍我其誰？ 所以我決定參選總統，以實際的行動，將這場大選的主軸拉回，聚焦在國家政策與人民福祉的討論。 台灣需要「講真話的政治，有未來的政府，沒戰爭的國家，有能力的總統」。 面對台海與中美關係的兵凶戰危，台灣絕對不能成為烏克蘭，我也絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭。 台銘懇請台灣人民，給我四年的時間。我保證，我會為台海帶來未來五十年的和平，奠定兩岸最深厚的互信根基。 台灣經濟狀況急速衰退，根據行政院主計處最新預估，今年經濟成長率將下修至1.95％，全年「保二」無望。 我懂財經，並擁有經營能力，我保證有能力，讓台灣從明年起會計年度的經濟成長率，超過一倍。 給我四年的時間，我會發展科技和經濟，讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。 給我四年的時間，我會建構完整的興利除弊制度，打造最廉能的政府。 新加坡能，台灣一定也能！ 這場選舉，我們必須要把國家拉回和平繁榮的道路上，百工百業才能安心發展，民眾生活才能安居樂業。 郭台銘召開主流民意大聯盟記者會，宣布獨立參選總統。（記者羅沛德攝） 台銘的參選，是要重啟台灣命運的改變，改造台灣的政治生態，回應真正主流民意的期盼。 今天，台灣的主流民意，就是要實現政權的輪替，終止腐敗無能的民進黨繼續執政。 今天，台灣的主流民意，更希望能捍衛中華民國，永生永世。所以，我們要和平，不要戰爭；我們要團結，不要撕裂；我們要繁榮，不要衰敗，我們要清廉，不要貪腐。 透過主流民意大聯盟的平台，在野陣營的各候選人，可以共同商議出最適當的整合方式，找出符合人民期待的候選人。 更重要的，主流民意大聯盟是一個凝聚共識的機制，大家一起建構「非綠聯合競選平台」，我們既競爭又合作，針對目前台灣產業發展的困境，以及人民生活所面對的問題，找出實質的解決方案，提出最好的國家政策，一起面對，共同回應主流民意的期盼。 台灣人民希望改變，改變帶給人民希望。 各位親愛的朋友，台銘看見今天台灣的命運，已走到懸崖邊上，如果不能起飛躍升，就會墜入萬丈深淵。 所以我必須挺身而出。 沒有台灣，就沒有郭台銘。 台銘生在台灣，白手起家，創造世界級企業。今天的一點一滴，都是台灣人民和土地，給台銘的恩賜；我會為台灣拼經濟，讓人民更富有。 我保證，我將竭盡所能，讓勞保基金不會破產，不會讓千萬名勞工血本無虧。 我保證，我將傾盡全力，讓健保基金不會破產，政府會加強補助、充實健保財務。醫界得到公平的報酬，不會血汗過勞，民眾看病也得到更好的待遇和支付。 為了孩子的明天，為了子孫的未來，我願意燃燒自己，照亮台灣，將我畢生的才能，奉獻給我最摯愛的中華民國，鞠躬盡瘁，死而後已。 最後，我要再次強調，我的參選，是為了促成在野陣營的整合。 在野不整合，便宜賴清德！ 我，郭台銘本來沒必要選，但是，郭台銘所代表的中間聲音卻不能缺席！ 我期許自己能成為團結的最大公約數，我也將繼續邀請在野陣營其他兩位候選人，一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事。 再次感謝今天各位的參與，這次總統大選對於中華民國的安危，以及台灣未來的發展，至關重要。 「咬定青山不放鬆，立根原在破岩中。」 請大家支持我郭台銘的理念，請大家支持主流民意大聯盟的倡議，讓我們大家一起攜手完成目標，重新帶給台灣人民希望！ 謝謝大家！ 台灣加油！中華民國萬歲！

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