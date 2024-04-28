為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新北聯醫前心臟名醫陳識中5件貪污上千萬、洗錢罪 定執行6年徒刑

新北聯醫前心臟名醫陳識中涉5件貪污罪，不法所得上千萬元，另涉洗錢罪，高等法院裁定應執行6年徒刑。（資料照）

新北聯醫前心臟名醫陳識中涉5件貪污罪，不法所得上千萬元，另涉洗錢罪，高等法院裁定應執行6年徒刑。（資料照）

2024/04/28 15:01

〔記者楊國文／台北報導〕新北聯合醫院前心臟內科主任陳識中（改名陳世瑀），被控任內在採購案中收受賄賂，共涉5件貪污收賄罪、1件洗錢罪，各判10月至2年4月不等徒刑定讞，貪污千餘萬元。高檢署將陳所涉6罪，聲請定應執行刑；高等法院考量犯後繳回犯罪所得、且不斷至偏鄉義診，以示懺悔並回饋社會，裁定應執行6年徒刑。

高等法院裁定指出，受刑人陳識中所涉6案，均在偵查初期即自白、並繳交全部犯罪所得，也供出共犯，陳識中已真摯表達犯後悔悟的態度，並竭力協助偵查，具改過自新意思。

高院裁定也考量陳識中是具有專業醫療學識及能力，迄今仍不斷至偏鄉義診，表達其懺悔之意，並回饋社會，認為其刑度越短，越有力量利他、利人。

另外，陳識中的父親於陳識中入監前4天中風，陳識中入監後，每日懸念父親，加上，陳識中的二哥生病，他負起照顧二哥小孩的責任及自己的小孩，家計負擔沉重，及陳識中請求「從寬、從輕」定應執行刑。高院審酌後，裁定應執行6年徒刑。可抗告。

陳識中被控在2009年起，在台北縣立醫院心臟內科主任職務時，負責籌措成立心導管中心相關業務、採購案，就「全頁式解析心電圖機採購案」收取業者新台幣5萬元賄款，另在「心電圖分析系統採購案」收賄15萬400元。

此外，陳識中於「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」收賄36萬2857元，並在「心血管照護中心租賃採購案」收賄1155萬4400元，後來再把賄款中的200萬元分次匯入當時女友即現在配偶的帳戶，以掩飾取得的賄賂。

檢調偵辦後起訴陳識中，其中，最高法院於111年7月駁回陳識中「高階心臟彩色超音波儀採購案」收賄案的上訴，判刑2年定讞，陳已入監服刑。

陳識中被控其他4起標案收賄及洗錢罪，最高法院認為適用速審法規定減刑，分別判刑10月、1年8月、1年9月、2年4月、1年定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北聯醫前主任陳識中5度收賄 判刑定讞
2023/11/11 05:30

新北聯醫前主任陳識中5度收賄 判刑定讞
桃機前處長收賄洩密 未虛擲公帑改判9年2月
2024/04/23 21:54

桃機前處長收賄洩密 未虛擲公帑改判9年2月

三星全新8K顯示器 送近六萬元好禮
心臟名醫陳識中收賄假釋出監 又被判刑恐再入獄
2023/12/22 21:56

心臟名醫陳識中收賄假釋出監 又被判刑恐再入獄
航港局技佐「賤賣」船艇駕照又咬出9警 1警不認罪判刑
2024/04/24 12:11

航港局技佐「賤賣」船艇駕照又咬出9警 1警不認罪判刑

葉總：打造冠軍球隊 先了解問題核心
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播