新北聯醫前心臟名醫陳識中5件貪污上千萬、洗錢罪 定執行6年徒刑

新北聯醫前心臟名醫陳識中涉5件貪污罪，不法所得上千萬元，另涉洗錢罪，高等法院裁定應執行6年徒刑。（資料照）

2024/04/28 15:01

〔記者楊國文／台北報導〕新北聯合醫院前心臟內科主任陳識中（改名陳世瑀），被控任內在採購案中收受賄賂，共涉5件貪污收賄罪、1件洗錢罪，各判10月至2年4月不等徒刑定讞，貪污千餘萬元。高檢署將陳所涉6罪，聲請定應執行刑；高等法院考量犯後繳回犯罪所得、且不斷至偏鄉義診，以示懺悔並回饋社會，裁定應執行6年徒刑。

高等法院裁定指出，受刑人陳識中所涉6案，均在偵查初期即自白、並繳交全部犯罪所得，也供出共犯，陳識中已真摯表達犯後悔悟的態度，並竭力協助偵查，具改過自新意思。

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高院裁定也考量陳識中是具有專業醫療學識及能力，迄今仍不斷至偏鄉義診，表達其懺悔之意，並回饋社會，認為其刑度越短，越有力量利他、利人。

另外，陳識中的父親於陳識中入監前4天中風，陳識中入監後，每日懸念父親，加上，陳識中的二哥生病，他負起照顧二哥小孩的責任及自己的小孩，家計負擔沉重，及陳識中請求「從寬、從輕」定應執行刑。高院審酌後，裁定應執行6年徒刑。可抗告。

陳識中被控在2009年起，在台北縣立醫院心臟內科主任職務時，負責籌措成立心導管中心相關業務、採購案，就「全頁式解析心電圖機採購案」收取業者新台幣5萬元賄款，另在「心電圖分析系統採購案」收賄15萬400元。

此外，陳識中於「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」收賄36萬2857元，並在「心血管照護中心租賃採購案」收賄1155萬4400元，後來再把賄款中的200萬元分次匯入當時女友即現在配偶的帳戶，以掩飾取得的賄賂。

檢調偵辦後起訴陳識中，其中，最高法院於111年7月駁回陳識中「高階心臟彩色超音波儀採購案」收賄案的上訴，判刑2年定讞，陳已入監服刑。

陳識中被控其他4起標案收賄及洗錢罪，最高法院認為適用速審法規定減刑，分別判刑10月、1年8月、1年9月、2年4月、1年定讞。

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